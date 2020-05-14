14 Май 2020 2020-05-14T11:29:44+03:00

Коронавирус в Рязани: 14 мая выявили еще 89 зараженных коронавирусом. Всего – 2028 человек. Фото: Олег ЗОЛОТО

Последние новости о коронавирусе в Рязани и Рязанской области на 14 мая 2020 года

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14 мая в Рязанской области выявили еще 89 случаев заражения коронавирусом. Всего с начала пандемии в регионе заболевание COVID-19 подтвердилось у 2028 человек. Еще 95 положительных тестов находятся на подтверждении в Роспотребнадзоре.

Таким образом, вместе с условно зараженными под контролем врачей находятся 2123 человека.

«Мероприятия, необходимые для предотвращения распространения коронавирусной инфекции, осуществляются в полном объеме», - говорится в сообщении.

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ИСТОЧНИК KP.RU