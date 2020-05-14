Ярополк и Тея: какие имена выбирали рязанцы детям в апреле

14 Май 2020 2020-05-14T10:56:52+03:00

В ЗАГСе рассказали, какие мена давали детям в Рязанской области в апреле 2020 года. Фото: Иван ВИСЛОВ

Ева нынче популярнее Людмилы, а Матвеев среди малышей встретишь куда чаще Станиславов

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Управление ЗАГС рассказало, какие имена в Рязанской области выбирали детям в апреле. Среди родителей девочек популярны оказались, например, Ева, Алиса, Варвара, София. Мальчика нередко называли Матвеем, Егором, Даниилом или Иваном.

Что касается имен, которые при регистрации рождения давались единицам, то среди мужских выделяются Ярополк, Булат, Гордей, Евсей, Демьян, Эмиль, среди женских – Тея, Анисья, Люсия, Меланья, Николь. В числе редких в силу современных тенденций также оказались привычные слуху Петр, Станислав, Анатолий, Лидия и Людмила.

Ниже приводим полный список популярных и редких имен апреля 2020 года в Рязанской области.

Популярные имена:

- Артём, Кирилл, Максим, Михаил, Дмитрий, Александр, Даниил, Матвей, Егор, Ярослав, Никита, Иван;

- Дарья, Мария, Варвара, Елизавета, Анна, София, Виктория, Алиса, Вероника, Ева, Полина, Анастасия.

Редкие имена:

- Ярополк, Булат, Гордей, Пётр, Платон, Герман, Станислав, Мирон, Евсей, Демьян, Эмиль, Анатолий, Глеб;

- Анисья, Люсия, Агата, Меланья, Тея, Есения, Агния, Пелагея, Людмила, Лидия, Николь.

ИСТОЧНИК KP.RU