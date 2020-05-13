Коронавирус в Рязани: 17 пациентов больниц находятся в тяжелом состоянии

13 Май 2020 2020-05-13T20:52:57+03:00

В рязанских больницах уже 205 пациентов с коронавирусом - их в основном доставили машины скорой помощи. Фото: Павел АВЕРИН

Изменить размер текста: A A

Оперативная рабочая группа сообщает о том, что на 13 мая в лечебных учреждениях Рязани находятся на лечении 205 пациентов с COVID-19, из них 13 детей.

По информации регионального министерства здравоохранения, состояние 41 человека лечащие врачи оценивают как удовлетворительное, 147 больных в стационарах - средней степени тяжести. В тяжелом состоянии находятся 17 пациентов, 7 из них подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

У остальных зараженных коронавирусом болезнь протекает в легкой форме. Они находятся на карантине и проходят лечение на дому под постоянным наблюдением врачей.

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ

Рязанская область закупила аппараты ИВЛ, из-за которых погибли люди

Использование оборудования марки «Авента-М» приостановлено решением Росздравнадзора (подробнее)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!

ИСТОЧНИК KP.RU