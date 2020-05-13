Коронавирус в Рязани: 17 пациентов больниц находятся в тяжелом состоянии
Оперативная рабочая группа сообщает о том, что на 13 мая в лечебных учреждениях Рязани находятся на лечении 205 пациентов с COVID-19, из них 13 детей.
По информации регионального министерства здравоохранения, состояние 41 человека лечащие врачи оценивают как удовлетворительное, 147 больных в стационарах - средней степени тяжести. В тяжелом состоянии находятся 17 пациентов, 7 из них подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.
У остальных зараженных коронавирусом болезнь протекает в легкой форме. Они находятся на карантине и проходят лечение на дому под постоянным наблюдением врачей.
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ИСТОЧНИК KP.RU