13 мая в квартирах рязанцев массово отключат холодную воду
13 мая в Рязани массово отключат холодную воду в жилых домах. Об этом сообщает администрация города со ссылкой на «Водоканал». Причина отключения – аварийно-восстановительные работы.
В среду с 09:00 до окончания работ холодной воды не будет по следующим адресам:
- ул. Гоголя, дома с 2 по 32, дома с 1 по 39 с корпусами и буквами, д. 5 (музыкальная школа);
- ул. Л. Толстого, д. 3, д. 5 (школа №37), д. 4/19, д. 6/20, д. 8, д. 10, д. 12, д. 22;
- ул. Чернышевского, д. 2/1, д. 4, д. 6, д. 8, д. 10;
- ул. Полетаева, дома с 2 по 18, дома с 1 по 17, д. 32, д. 30 корп. 1;
- ул. Братиславская, д. 1/2, д. 3, д. 5/1, д. 7/2, д. 9, д. 11, д. 13, д. 15/1, д. 17/2, д. 27, д. 27а;
- ул. Островского, дома с 1 по 19, дома с 2 по 16, д. 4а (д/сад №160), д. 15а (д/сад №12), ул. Семашко, д. 56.
С 09:00 до окончания работ будет снижена подача холодной воды по следующим адресам:
- ул. Полетаева, дома с 20 по 32;
- ул. Братиславская, д. 25, д. 25 корп. 1.
С 09:00 до 17:00 холодной воды не будет по следующим адресам:
- ул. Маяковского, д. 9, д. 10, д. 11;
- ул. Есенина, д. 61/13.
С 09:30 до 15:00 холодной воды не будет по следующим адресам:
- ул. 3-й Мопровский переулок, д. 50, д. 52, д. 54;
- ул. 2-я Линия, д. 29а, д. 29, д. 27.
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ИСТОЧНИК KP.RU