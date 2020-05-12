2020-05-12T18:45:20+03:00
Общество

С 13 мая в Рязани возобновляют работу платные парковки

По словам администрации города, работать они будут в обычном режиме
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С 13 мая в Рязани возобновляют работу платные парковки.С 13 мая в Рязани возобновляют работу платные парковки.
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С 13 мая возобновят работу платные парковки на рязанских улицах, сообщает пресс-служба городской администрации. Работать они будут в обычном режиме. Стоимость одного часа парковки составит 20 рублей в будние дни с 08:00 до 18:00, в выходные и праздничные дни – бесплатно.

Напомним, на посадку и высадку пассажиров автомобилисту предоставляются первые 15 минут.

Оплатить парковку возможно следующими способами:

– через паркомат банковской картой;

– с помощью отправки СМС-сообщения на короткий номер 9878;

– через web-портал «rzn-parking.ru»;

– через мобильное приложение «Парковки Рязани»;

– наличными через банкоматы, терминалы и операционные кассы ПАО «Сбербанк».

По всем вопросам, связанным с работой платных парковок, можно обращаться в единый контактный центр по телефону: 8 (4912) 20-22-21.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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