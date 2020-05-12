С 13 мая в Рязани возобновляют работу платные парковки
С 13 мая возобновят работу платные парковки на рязанских улицах, сообщает пресс-служба городской администрации. Работать они будут в обычном режиме. Стоимость одного часа парковки составит 20 рублей в будние дни с 08:00 до 18:00, в выходные и праздничные дни – бесплатно.
Напомним, на посадку и высадку пассажиров автомобилисту предоставляются первые 15 минут.
Оплатить парковку возможно следующими способами:
– через паркомат банковской картой;
– с помощью отправки СМС-сообщения на короткий номер 9878;
– через web-портал «rzn-parking.ru»;
– через мобильное приложение «Парковки Рязани»;
– наличными через банкоматы, терминалы и операционные кассы ПАО «Сбербанк».
По всем вопросам, связанным с работой платных парковок, можно обращаться в единый контактный центр по телефону: 8 (4912) 20-22-21.
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ИСТОЧНИК KP.RU