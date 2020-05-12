2020-05-12T17:51:10+03:00
Коронавирус Covid-19

Сотрудница детской поликлиники в Рязани заразилась коронавирусом

Ее и контактных лиц посадили на домашний карантин. Ситуацию прокомментировали официально
Антон КОНОВАЛОВ
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В Рязани заразилась коронавирусной инфекцией сотрудница Городской детской поликлиники №1. Об этом «Комсомолке» сообщили в оперативной группе при областном правительстве.

«Болезнь протекает бессимптомно, самочувствие удовлетворительное. В ходе эпидрасследования установлено, что заражение произошло не в поликлинике», - говорится в официальном комментарии.

Известно, что женщина находится на домашнем карантине под наблюдением участкового терапевта. Людей, которые с ней контактировали, протестируют на коронавирус. Им также предписано оставаться по месту жительства.

В поликлинике провели дезинфекцию. Власти заверили, что «медучреждение укомплектовано врачебно-сестринским персоналом» и «ситуация не отразилась на оказании медицинской помощи детскому населению».

ИСТОЧНИК KP.RU

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