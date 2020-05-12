2020-05-12T13:50:18+03:00
75 лет Великой Победы

Сасовский школьник победил во Всемирной олимпиаде «Великая Победа»

Главный тест «Я знаю! Я помню!» проходил в три этапа и состоял из заданий разных уровней сложности
Иван АНТОНОВ
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В олимпиаде принимали участие школьники со всего мира.В олимпиаде принимали участие школьники со всего мира.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Пять школьников стали победителями Всемирной школьной олимпиады «Великая Победа». В их числе Владимир Канунников из города Сасово. Об этом сообщил сайт регионального минобра.

В олимпиаде, посвященной Великой Отечественной войне, принимали участие школьники в возрасте от 10 до 16 лет со всего мира. Главный тест «Я знаю! Я помню!» проходил в три этапа – он состоял из заданий разных степеней сложности. В финале участникам предстояло написать творческую работу об одном из значимых событий в истории Великой Отечественной войны 1941–1945 годов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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