2020-03-03T06:42:03+03:00
Общество

В Рязани стартовал региональный чемпионат «Молодые профессионалы»

Соревнования проходят не только в областном центре, но и на площадках в районах Рязанской области
Иван АНТОНОВ
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В регионе идет чемпионат молодых профессионалов. Фото: ИД "Пресса".В регионе идет чемпионат молодых профессионалов. Фото: ИД "Пресса".
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В понедельник, 2 марта, в Рязани стартовал региональный чемпионат «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia). Со 2 по 6 марта более 200 молодых специалистов, студентов вузов, колледжей и техникумов и даже школьники будут бороться за призовые места. Об этом сообщил сайт ИД «Пресса».

«Поварское дело», «Парикмахерское искусство», «Технология моды», «Столярное дело», «Ремонт и обслуживание легковых автомобилей», «Сварочные технологии», «Эксплуатация сельскохозяйственных машин», «Кирпичная кладка», «Ветеринария – вот некоторые из компетенций.

— В нашей стране все больше внимания уделяется рабочим профессиям, — отметила первый зампред правительства Рязанской области Анна Рослякова на церемонии открытия. — Люди труда заслуживают особого уважения. Сегодня соревнования пройдут по тем профессиям, которые наиболее востребованы в нашем регионе.

Напомним, что Рязанская область официально присоединилась к международному движению WorldSkills в 2016 году. Чемпионат проходит не только в областном центре, но и на площадках в районах Рязанской области. Победители регионального этапа будут представлять Рязань на всероссийском этапе.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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