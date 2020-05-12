2020-05-12T12:37:50+03:00
Происшествия

Накануне Дня Победы рязанец зарезал сожительницу

Примечательно, что женщина была далеко не молода, но от спиртного не отказывалась
Антон ВОХЕЧ
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СКР занимается расследованием убийства на Забайкальской.СКР занимается расследованием убийства на Забайкальской.Фото: Олег ЗОЛОТО
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В ночь на 9 мая на Забайкальской улице Рязани уже начали активно отмечать праздник. Спиртного было выпито немало, страсти разгорались. Последним аргументом в споре между сожителями стал кухонный нож: мужчина несколько раз ударил им 69-летнюю женщину, и та скончалась на месте.

По этому факту Московским межрайонным следственным отделом Рязани возбуждено уголовное дело в отношении ранее судимого 70-летнего мужчины по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство). По ходатайству следователя судом в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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