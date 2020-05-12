В четырех районах Рязанской области 12 мая отключат электричество
12 мая в четырех районах Рязанской области отключат электроснабжение. Согласно графику плановых отключений «Россети Центр и Приволжье Рязаньэнерго», электричества не будет в следующих районах и населенных пунктах:
Старожиловский район:
- село Вороново — с 09:00 до 17:00.
Пронский район:
- поселок Озерки, поселок Орловский — с 09:00 до 17:00.
Рыбновский район:
- село Ходынино — с 09:00 до 16:00;
- деревня Ситьково, деревня Бортники, деревня Бариново, деревня Железницы, деревня Железницкие Выселки, село Большое Жоково, деревня Филиппово, деревня Синьково — с 09:00 до 17:00.
Рязанский район:
- село Каменец, деревня Марьино-1, деревня Марьино-2, деревня Поленское, деревня Протасово, деревня Ивашково, деревня Плахино, деревня Юрловка — с 10:00 до 18:00.
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ИСТОЧНИК KP.RU