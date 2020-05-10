Снятие режима ограничения в Рязани: промышленникам и застройщикам разрешили работать
С 12 мая региональные власти разрешили продолжить работу целому ряду промышленных предприятий, застройщикам и подрядным организациям. О принятии такого решения сообщил глава региона Николай Любимов по итогам заседания оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавируса.
- Со вторника смогут вернуться к работе промышленные предприятия, а также строительные компании и подрядные организации. Но с обеспечением строгого соблюдения надлежащего санитарно-эпидемиологического режима в трудовых коллективах, - рассказал губернатор Рязанской области.
Напомним, что в период ограничений работать могли лишь предприятия, вошедшие в перечень системообразующих, исполнителей гособоронзаказа, пищевой и перерабатывающей промышленности, сельхозпроизводителей, дорожников, организаций торговли продовольственными товарами, общественного питания с обслуживанием на вынос.
О том, какие еще ограничения снимет с 12 мая губернатор Николай Любимов, подробнее читайте в статье.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Вы стали свидетелем интересного события?
Сообщите об этом нашим журналистам:
- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12
- по телефону: (4912) 95-78-87;
- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;
- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».
И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Рязани»