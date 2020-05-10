Снятие режима ограничения в Рязани: промышленникам и застройщикам разрешили работать

10 Май 2020 2020-05-10T19:49:32+03:00

Со вторника смогут вернуться к работе промышленные предприятия, а также строительные компании и подрядные организации. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

«Комсомолка» узнала представителям еще каких предприятий снова разрешили трудиться

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С 12 мая региональные власти разрешили продолжить работу целому ряду промышленных предприятий, застройщикам и подрядным организациям. О принятии такого решения сообщил глава региона Николай Любимов по итогам заседания оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавируса.

- Со вторника смогут вернуться к работе промышленные предприятия, а также строительные компании и подрядные организации. Но с обеспечением строгого соблюдения надлежащего санитарно-эпидемиологического режима в трудовых коллективах, - рассказал губернатор Рязанской области.

Напомним, что в период ограничений работать могли лишь предприятия, вошедшие в перечень системообразующих, исполнителей гособоронзаказа, пищевой и перерабатывающей промышленности, сельхозпроизводителей, дорожников, организаций торговли продовольственными товарами, общественного питания с обслуживанием на вынос.

О том, какие еще ограничения снимет с 12 мая губернатор Николай Любимов, подробнее читайте в статье.

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ИСТОЧНИК KP.RU