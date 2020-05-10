Снятие режима ограничения в Рязани: общественный транспорт вернется к привычной работе

10 Май 2020 2020-05-10T19:42:34+03:00

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Начиная с 12 мая к привычному графику движения возвращается общественный транспорт в Рязани. О принятии такого решения сообщил глава региона Николай Любимов по итогам заседания оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения COVID-19.

- В последнее время поступило много обращений от рязанцев, в том числе и от волонтеров, по поводу неудобного режима работы общественного транспорта. Повторю, решение о разрывном графике, которое приняла администрация Рязани, – это вынужденная мера. И связана она была с проведением дезинфекции улиц и общественных пространств, - отметил Николай Любимов.

При этом губернатор сообщил, что администрация областного центра подготовит в ближайшее время соответствующее распоряжение и проинформирует об этом людей.

- Вместе с тем, прошу всех граждан, которые пользуются общественным транспортом, соблюдать меры безопасности, рекомендованные Роспотребнадзором на период коронавируса, - обратился к горожанам Любимов.

Однако, пожилым людям, гражданам в возрасте более 65 лет, следует по-прежнему оставаться дома и без крайней необходимости на улицу не выходить. Воздержаться от посещения мест массового пребывания людей.

О том, какие еще ограничения снимет с 12 мая губернатор Николай Любимов, подробнее читайте в статье.

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ИСТОЧНИК KP.RU