Коронавирус в Рязани и области, ситуация на 10 мая 8.30: под наблюдением 2341 человек

10 Май 2020 2020-05-10T10:42:51+03:00

Еще 88 положительных тестов находятся на подтверждении у регионального Роспотребнадзора

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По информации оперативной рабочей группы регионального правительства, по состоянию 10 мая 8.30 в Рязани и области зарегистрировано 1560 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. На подтверждении регионального Роспотребнадзора находятся еще 88 положительных тестов.

В целом на 10 мая поступила информация о 6814 гражданах, прибывших из стран, неблагополучных по коронавирусной инфекции, контактировавших с больными и подозрительными на заболевание. Медики наблюдают за 2341 жителями региона. 4473 его уже прошли, они обследованы и здоровы.

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ИСТОЧНИК KP.RU