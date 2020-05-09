Коронавирус в Рязани: 14 пациентов из 230 находятся в тяжелом состоянии

9 Май 2020 2020-05-09T21:38:27+03:00

Уже 230 рязанцев не могут погулять под весенним дождем. Фото: Иван МАКЕЕВ

Изменить размер текста: A A

Оперативная рабочая группа сообщает о том, что на 9 мая в лечебных учреждениях Рязани находятся на лечении 230 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19, из них 14 детей.

Как сообщает региональное министерство здравоохранения, состояние средней степени тяжести зафиксировано у 130 человек, 86 находятся в удовлетворительном. Тяжелое состояние наблюдается у 14 пациентов, причем 8 из них подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

У остальных зараженных коронавирусом, а их на сегодняшний день насчитывается 1330 человек, болезнь протекает в легкой форме. Они находятся на карантине и проходят лечение на дому под постоянным наблюдением врачей.

9 мая в регионе выписано 38 рязанцев, перенесших COVID-19. Стало быть, с начала пандемии общее количество выздоровевших и выписанных пациентов с этим диагнозом достигло 216 человек, большинство из них проходили стационарное лечение.

Напомним, что резкий всплеск коронавируса случился за истекшие сутки в Новомичуринске. Одновременно с этим на региональной карте COVID-19 появилось еще восемь населенных пунктов.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!

ИСТОЧНИК KP.RU