2020-05-09T21:38:27+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Рязани: 14 пациентов из 230 находятся в тяжелом состоянии

В лечебных учреждениях с подтвержденным диагнозом COVID-19 находятся 14 детей
Антон ВОХЕЧ
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Уже 230 рязанцев не могут погулять под весенним дождем.Уже 230 рязанцев не могут погулять под весенним дождем.Фото: Иван МАКЕЕВ
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Оперативная рабочая группа сообщает о том, что на 9 мая в лечебных учреждениях Рязани находятся на лечении 230 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19, из них 14 детей.

Как сообщает региональное министерство здравоохранения, состояние средней степени тяжести зафиксировано у 130 человек, 86 находятся в удовлетворительном. Тяжелое состояние наблюдается у 14 пациентов, причем 8 из них подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

У остальных зараженных коронавирусом, а их на сегодняшний день насчитывается 1330 человек, болезнь протекает в легкой форме. Они находятся на карантине и проходят лечение на дому под постоянным наблюдением врачей.

9 мая в регионе выписано 38 рязанцев, перенесших COVID-19. Стало быть, с начала пандемии общее количество выздоровевших и выписанных пациентов с этим диагнозом достигло 216 человек, большинство из них проходили стационарное лечение.

Напомним, что резкий всплеск коронавируса случился за истекшие сутки в Новомичуринске. Одновременно с этим на региональной карте COVID-19 появилось еще восемь населенных пунктов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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