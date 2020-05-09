На карте коронавируса в Рязанской области появилось еще восемь точек

9 Май 2020 2020-05-09T14:25:44+03:00

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В Рязанской области на 12.00 9 мая с подтвержденным и условно подтвержденным диагнозом COVID-19 зарегистрировано 1648 человек. При этом за истекшие сутки ситуация резко обострилась в моногороде Новомичуринск: там число заболевших выросло с 46 до 63 человек.

На карте распространения коронавируса в Рязанской области появились новые точки. Это Реткино Рязанского района, Свинушки Скопинского, Скучаловка в Пронском районе, а также Борки в Шиловском (просьба не путать с Борком). В Касимовском районе сразу три населенных пункта оказались под властью инфекции: Елатьма, Кочемары и Лашма. В Ключе Кораблинского района сразу 4 местных жителя заболели COVID-19 - этого села до сегодняшнего дня не было на карте распространения коронавирусной инфекции.

Число инфицированных в различных муниципальных образованиях (по данным опергруппы):

- в г. Рязани - 882 (+27 по сравнению с 8 мая);

- в Рязанском районе – 118 (+2) (Заокское – 31, Учхоз Стенькино - 12, Тюшево - 11, Поляны – 9 (+1), Заборье - 7, Дядьково - 5, Подвязье - 5, Рожок - 4, Ялтуново - 4 , Абрютино - 3, Высокое - 3, Мурмино - 3, Земенки - 2, Насурово - 2, Алтухово - 1, Богданово - 1, Варские - 1, Вышгород - 1, Дмитриевка - 1, Дубровичи - 1, Затишье - 1, Листвянка - 1, Полково - 1, Ровное - 1, Секиотово - 1, Совхоз Рязанский – 1, Ульяновка - 1, Ходынинские дворики 2 - 1, Шумашь – 1, Хирино – 1, Реткино 1 (+1);

- в Скопинском районе – 55 (+2) (Павелец - 18, Ильинка - 13, Побединка - 5 (+1), Горлово - 3, Березняги - 2, Клекотки - 2, Моховое - 2, Отрада - 2, Вослебово - 1, Делехово - 1, Нагиши - 1, Новиково - 1, Петрушино - 1, Успенское - 1, Шелемишево - 1, Свинушки - 1(+1);

- в г. Скопин - 32 (+3);

- в Михайловском районе - 41 (+2) (Октябрьский – 16 (+2), Стрелецкие выселки – 6 (+1), Виленка - 2, Козловка - 2, Печерники – 2, Березово - 1, Волосовка - 1, Грязное - 1, Иваньково - 1, Ижеславль - 1, Киндяково - 1, Красное - 1, Первомайский - 1, Покровское1 - 1, Фирюлевка – 1, Пушкари – 1);

- в г. Михайлов – 45;

- в Пронском районе - 6 (+2) (Мамоново - 2 (+1), Б. Погореловка - 1, Маклаково - 1, Роскино - 1, Скучаловка - 1(+1));

- в Пронске - 9 (+1);

- в г. Новомичуринск - 63 (+17);

- в Рыбновском районе – 37 (Костино – 8, Новоселки - 7, Высокое - 4, Глебково - 4, Горяйново - 3, Старолетово - 3, Пощупово – 2, Житово - 1, Завод Ветзоотехника - 1, Зубово - 1, Козловка - 1, Перекаль - 1, Старое Батурино - 1);

- в г. Рыбное – 26;

- в Сараевском районе – 28 (Красный Озерок - 7, Напольное – 6, Алексеевка - 3, Сысои – 3, Красный Куст - 2, Мордово - 2, Бычки - 1, Красная Вершина - 1, Кривское - 1, Новый Хутор - 1, Паники - 1);

- в р.п. Сараи - 5;

- в Сасовском районе – 12 (Сотницыно – 4, Раково - 2, Фроловское - 2, Алешино - 1, Гавриловское - 1, Кузьминки - 1, Молодежный - 1);

- в г. Сасово – 23;

- в Касимовском районе – 14 (+3) (Щербатовка – 3, Подлипки - 2, Телебукино - 2, Клетино - 2, Быбино-Булыгино – 1, Малеево - 1, Елатьма -1 (+1), Кочемары -1 (+1), Лашма - 1 (+1);

- в г. Касимов - 26 (+4);

- в Клепиковском районе - 20 (Аверкиево - 5, Тума – 4, Криуша – 3, Алексеево - 1, Егорово - 1, Кондаково - 1, Молькино - 1, Натальино - 1, Первушкино - 1, Пилево - 1, Хараблино - 1);

- в Спас-Клепиках - 2;

- в Ряжском районе - 5 (Петрово - 2, Шереметьево - 2, Дегтяное - 1);

- в г. Ряжск – 22 (+1);

- в Спасском районе - 15 (Спиртзаводской - 4, Павловка - 2, Сушки - 2, Брыкин Бор - 1, Ижевское - 1, Огородниково - 1, Старостеклянное - 1, Троица - 1 );

- в г. Спасск-Рязанский – 14;

- в Захаровском районе - 15 (Смена - 5, Безлычное - 3, Пупкино – 2, Добрые Пчелы – 1 (+1), Елино – 1, Плахино - 1, Поливаново - 1,);

- в с. Захарово - 2;

- в Шиловском районе – 16 (+2) (Лесной – 6 , Желудево – 3 (+1), Сановка - 2, Аделино - 1, Елизаветинка - 1, Заполье - 1, Муратово - 1, Борки -1 (+1);

- в п. Шилово – 15 (+2);

- в Шацком районе – 12 (Казачья Слобода – 7, Высокое - 1, Лесное Конобеево – 2, Новочернеево - 1, Печины - 1);

- в г. Щацк - 10;

- в Чучковском районе - 3 (Мелихово – 3);

- в п. Чучково - 8;

- в Ермишинском районе - 8 (Азеево - 2, Гремячий ключ - 2, Надежка - 2, Савватьма – 2);

- в Ермиши - 8 (+3);

- в Милославском районе - 3 (Бугровка - 1, Кочуры - 1, Чернава - 1);

- в п. Милославское - 8 (+2);

- в Александро - Невском районе - 5 (Боровок - 5);

- в Александро-Невском - 2;

- в Ухоловском районе - 2 (Поляки - 1, Покровское - 1);

- в п. Ухолово - 4;

- в Старожиловском районе – 5 (+1) (Ивановское - 1, Истье - 1, Панинская слобода – 2 (+1), Рязанские Сады – 1);

- в р.п. Старожилово - 6;

- в Путятинском районе – 3 (Глебово - 1, Никитино – 1, Строевское - 1);

- в с. Путятино - 1;

- в Кораблинском районе – 7 (+5) (Кипчаково – 2 (+1), Ковалинка – 1, Ключ - 4 (+4);

- в г. Кораблино - 1;

- Сапожковский район – 2 (Михеи – 2);

- в р.п. Сапожок - 2(+1).

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