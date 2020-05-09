2020-05-09T15:35:14+03:00
75 лет Великой Победы

Глава Шацка подарила ветеранам «Комсомольскую правду» от 9 мая 1945 года

Копию «победной» газеты двум жителям районного центра передали их близкие родственники
Иван АНТОНОВ
Поделиться:
Двум шацким ветеранам вручили копию "победной" газеты. Фото: сайт ИД "Пресса".Двум шацким ветеранам вручили копию "победной" газеты. Фото: сайт ИД "Пресса".
Изменить размер текста:

В Шацком районе 75-Летие Великой Победы встретили девять оставшихся в живых ветеранов Великой Отечественной войны. Двое из них живут в районном центре. Утром 9 Мая глава Шацка Вера Булгакова посетила их, чтобы поздравить их с юбилеем и вручить им подарки. Об этом сообщил сайт ИД «Пресса».

- Лишь Павел Тимофеевич Ольчев и Анна Дмитриевна Пичугина остались в Шацке. Сегодня, в связи с пандемией, мы не смогли с ними пообщаться так, как раньше, но все же подарки передали через родственников – дочерей Татьяну и Марию. А Павел Тимофеевич Ольчев изъявил желание сфотографироваться из окна своей квартиры,- рассказала глава муниципального образования.

Вместе с подарками и открытками с поздравлениями ветеранам вручили и копию газеты «Комсомольская Правда» от 9 мая 1945 года.

Напомним о том, что звезда мирового хоккея Вячеслав Фетисов рассказал о своих близких - ветеранах Великой Отечественной войны. Они ушли на фронт с рязанской земли.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!

Оставить комментарий

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Коронавирус в Рязанской области: под наблюдением 2212 жителей региона
Николай Любимов открыл онлайн-концерт «Победа звучит!»
Рязанские «фронтовые бригады» поздравили с 75-летием Победы
Участника взятия Берлина Дмитрия Черничкина поздравил рязанский юнармеец
Глава Шацка подарила ветеранам «Комсомольскую правду» от 9 мая 1945 года
Коронавирус в Рязани и области: под наблюдением врачей 2170 рязанцев
В преддверии Дня Победы рязанскому ветерану восстановили ведомственные выплаты
В честь 75-летия Победы к мемориалам Рязани возложили цветы
75-летие Великой Победы: в Рязани создают первый в регионе парк военной техники
Рязанец Александр Маврин принял участие в фестивале воздушных шаров в городе-герое Волгограде
На карте коронавируса в Рязанской области появилось еще восемь точек
Коронавирус в Рязани: количество зараженных детей увеличилось до 173
Коронавирус выявили еще у 85 человек в Рязанской области, на подтверждении 88 тестов
Вячеслав Фетисов рассказал о своих героических предках из Рязани
Коронавирус в Рязани и области, ситуация на 9 мая 8.30: под наблюдением 2394 человека
В Рязани в тяжелом состоянии находятся 50 пациентов с коронавирусом
Министр Прилуцкий рассказал, сколько рязанских медиков заразились коронавирусом
РНПК участвует во всероссийской программе празднования 75-летия Победы
В Рязани более чем на месяц перекроют движение по улицам Трудовая и Разина
В Рязани откажутся от «разрывного» графика общественного транспорта
Мэрия обновила данные по самым инфицированным районам Рязани