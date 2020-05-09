Глава Шацка подарила ветеранам «Комсомольскую правду» от 9 мая 1945 года

9 Май 2020 2020-05-09T15:35:14+03:00

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В Шацком районе 75-Летие Великой Победы встретили девять оставшихся в живых ветеранов Великой Отечественной войны. Двое из них живут в районном центре. Утром 9 Мая глава Шацка Вера Булгакова посетила их, чтобы поздравить их с юбилеем и вручить им подарки. Об этом сообщил сайт ИД «Пресса».

- Лишь Павел Тимофеевич Ольчев и Анна Дмитриевна Пичугина остались в Шацке. Сегодня, в связи с пандемией, мы не смогли с ними пообщаться так, как раньше, но все же подарки передали через родственников – дочерей Татьяну и Марию. А Павел Тимофеевич Ольчев изъявил желание сфотографироваться из окна своей квартиры,- рассказала глава муниципального образования.

Вместе с подарками и открытками с поздравлениями ветеранам вручили и копию газеты «Комсомольская Правда» от 9 мая 1945 года.

Напомним о том, что звезда мирового хоккея Вячеслав Фетисов рассказал о своих близких - ветеранах Великой Отечественной войны. Они ушли на фронт с рязанской земли.

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ИСТОЧНИК KP.RU