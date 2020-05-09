2020-05-09T09:48:38+03:00
Общество

Вячеслав Фетисов рассказал о своих героических предках из Рязани

Знаменитый хоккеист всегда участвовал в марше «Бессмертного полка» с портретом своего деда. В этом году он не смог этого сделать – пандемия
Иван АНТОНОВ
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Вячеслав Фетисов с портретом деда. Фото: "Собеседник".Вячеслав Фетисов с портретом деда. Фото: "Собеседник".
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Звезда мирового хоккея Вячеслав Фетисов рассказал «Собеседнику» о своих близких родственниках – воинах Великой Отечественной войны:

- Мой дед – Фетисов Максим Степанович, участник двух войн – Первой и Второй мировой. Ушел в 1941-м вместе с двумя своими старшими сыновьями Петром и Николаем. Вернулись все трое.

Когда дед умер, Фетисову было 10 лет. До сих пор он помнит его «как очень большого добродушного человека богатырского сложения. Рост – за метр девяносто, руки огромные».

Максим Степанович прошел две войны и вернулся целым. А вот его сыновьям не повезло: оба вернулись инвалидами. Один приехал слепым, другой – с простреленной челюстью.

- Как выяснилось, воевали они геройски. Ушли совсем молодыми ребятами из Рязани и дошли до Берлина, вернулись с боевыми наградами – все с самого начала и до самого конца, - Фетисову это стало известно благодаря Минобороны и архиву, которые помогли мне найти их историю. - Я помню их – мы ездили в деревню в Рязанской области, где до сих пор достаточно много Фетисовых живет – мои двоюродные и троюродные братья, сестры.

День Победы Вячеслав Фетисов проведет, как и все – дома, в кругу семьи:

- В этом году, к сожалению, нет ни «Бессмертного полка», ни парада. Понятно, почему.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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