Коронавирус в Рязани и области: под наблюдением врачей 2170 рязанцев

9 Май 2020 2020-05-09T15:25:09+03:00

Еще 88 положительных тестов находятся на подтверждении у регионального Роспотребнадзора

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По информации опергруппы правительства Рязанской области, в регионе зарегистрировано 1560 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. На подтверждении Роспотребнадзора находятся 88 положительных тестов по результатам первичных исследований.

В целом на 13.00 9 мая поступила информация о 6643 гражданах, прибывших из стран, неблагополучных по коронавирусной инфекции, контактных с больными и подозрительными на COVID-19. Под медицинским наблюдением находятся 2170 рязанцев. Число прошедших этот этап в два раза больше - 4473 человека.

Напомним, что резкий всплеск коронавируса случился за истекшие сутки в Новомичуринске. Одновременно с этим на региональной карте COVID-19 появилось еще восемь населенных пунктов.

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ИСТОЧНИК KP.RU