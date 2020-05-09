В преддверии Дня Победы рязанскому ветерану восстановили ведомственные выплаты

9 Май 2020 2020-05-09T15:36:38+03:00

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В преддверии 9 Мая в рамках акции «Единой России» «Звонок ветерану» депутаты всех уровней, активисты партии поздравляют участников Великой Отечественной войны и членов их семей с 75-летием Великой Победы.

Председатель комитета по бюджету и налогам, член фракции «Единая Россия» Андрей Макаров пообщался с ветераном, проживающим в городе Рыбное Иваном Федоровичем Анищенко. В годы войны он служил рядовым солдатом в кавалерийской части, в казачьем корпусе, получил около 15-ти благодарностей за взятие городов, начиная от Минска и городов Польши и Германии, освобождал Варшаву, участвовал во взятии Берлина, награжден орденом Красная Звезда. Несмотря на свой преклонный возраст, ведет активную общественную работу по патриотическому воспитанию школьников, воспитанников Рыбновской школы-интерната, встречается с ветеранами и учащимися.

В разговоре с парламентарием от Рязанской области Иван Федорович рассказал, что после окончания войны жил в Самарской области. Долгие годы трудился на Куйбышевской железной дороге, работал в паровозном депо. Получал ведомственные региональные выплаты от РЖД, но после переезда в 2010 году в город Рыбное ему платить их перестали, так как Рязанская область относится к Московской железной дороге.

Андрей Макаров пообещал разобраться в данном вопросе и обратился за содействием к генеральному директору ОАО «РЖД» Олегу Белозерову. Руководитель ведомства сразу откликнулся на просьбу помочь бывшему железнодорожнику и уже на следующий день ветерану сообщили радостную новость. Было принято решение полностью восстановить Ивану Федоровичу все положенные ведомственные льготы. Кроме этого, он получит компенсационные выплаты за предыдущие годы.

8 мая поздравить ветерана с наступающим 9 Мая приехал заместитель директора Московской железной дороги по территориальному управлению Сергей Дмитров. Он вручил Ивану Федоровичу подарок и пожелал крепкого здоровья и долгих лет жизни.

- Я благодарен депутату Государственной Думы от Рязанской области Андрею Макарову, который помог восстановить справедливость по отношению ко мне. Искреннее спасибо вам за такой подарок мне, участнику Великой Отечественной войны, к 75-летию Великой Победы, - растрогался ветеран.

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ИСТОЧНИК KP.RU