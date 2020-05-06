Положительный тест на COVID-19: умерла главный бухгалтер ИК-6

6 Май 2020 2020-05-06T18:10:00+03:00

Произошло это еще перед майскими праздниками

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Еще перед майскими праздниками стало известно о том, что в Рязани с подтвержденным положительным тестом на COVID-19 умерла 39-летняя женщина. Комплексное лабораторное исследование показало, что смерть наступила в результате тромбоэмболии.

Как стало известно «Комсомольской правде» из собственных источников, женщина работала главным бухгалтером в ИК-6 УФСИН России по Рязанской области в Стенькино.

Согласно официальной статике, в Рязанской области от COVID-19 умерли пять человек. Еще несколько жителей с выявленным коронавирусом, в том числе 39-летняя сотрудница ФСИН, скончались от других заболеваний.

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ИСТОЧНИК KP.RU