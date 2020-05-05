Коронавирус в Рязанской области: на карте инфекции появились новые точки
Опергруппа сообщила о ситуации с инфицированными в муниципальных образованиях. В регионе появились еще 8 населенных пунктов, где выявлены случаи COVID-19. К списку добавились Листвянка (Рязанский район), Кочуры (Михайловский район), Моховое (Скопинский район). В Спиртзаводском Спасского района заболели сразу четверо, инфекция не прошла стороной и соседнее село Старостеклянное. Отметим, что оба населенных пункта находятся на трассе М5 «Урал», а их жители практикуют придорожную торговлю. В Шиловском районе заболевшие коронавирусом выявлены в Сановке, Елизаветинке и Муратове – именно они являются одними из излюбленных мест отдыха столичных жителей.
За истекшие сутки число заболевших не изменилось в крупных населенных пунктах: Заокском (30) Рязанского района, Михайлове (43) и Новомичуринске (36). Зато произошел резкий всплеск инфицированных в Заборье и Полянах Рязанского района, а также в Новоселках недалеко от Рыбного. И это объяснимо - эти села считаются дачными местами.
С полной статистикой можно ознакомиться по ссылке*.
*Обращаем внимание, что в статистике обнаружены неточности в количественных показателях.
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ИСТОЧНИК KP.RU