Коронавирус в Рязанской области: 3745 рязанцев прошли обследование
По информации опергруппы правительства Рязанской области, по состоянию на 16.00 5 мая в регионе зарегистрировано 1226 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. На подтверждении регионального Роспотребнадзора находятся 84 положительных теста.
При этом 86 человек выздоровели, 56 из них проходили стационарное лечение. У остальных болезнь протекала в легкой форме, они находились на домашнем карантине под наблюдением врачей.
В целом на 16.00 5 мая поступила информация о 5805 гражданах, прибывших из стран, неблагополучных по коронавирусной инфекции, вступавшими в контакт с больными и подозрительными на заболевание. Медики наблюдают за 2060 жителями региона. 3745 рязанцев из-под пристального внимания врачей вышли, они обследованы и здоровы.
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ИСТОЧНИК KP.RU