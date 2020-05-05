Коронавирус в Рязанской области: 3745 рязанцев прошли обследование

5 Май 2020 2020-05-05T16:49:56+03:00

При этом имеется информация о том, что 5805 человек приехали из стран с неблагополучной обстановкой по COVID-19, контактировали с больными и с людьми с подозрением на заболевание

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По информации опергруппы правительства Рязанской области, по состоянию на 16.00 5 мая в регионе зарегистрировано 1226 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. На подтверждении регионального Роспотребнадзора находятся 84 положительных теста.

При этом 86 человек выздоровели, 56 из них проходили стационарное лечение. У остальных болезнь протекала в легкой форме, они находились на домашнем карантине под наблюдением врачей.

В целом на 16.00 5 мая поступила информация о 5805 гражданах, прибывших из стран, неблагополучных по коронавирусной инфекции, вступавшими в контакт с больными и подозрительными на заболевание. Медики наблюдают за 2060 жителями региона. 3745 рязанцев из-под пристального внимания врачей вышли, они обследованы и здоровы.

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ИСТОЧНИК KP.RU