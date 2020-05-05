Коронавирусом в Рязанской области заразились уже 122 ребенка

5 Май 2020 2020-05-05T13:36:23+03:00

Дети до конца не понимают опасность коронавируса. Фото: Мария ЛЕНЦ

Опергруппа пи региональном правительстве опубликовала последние на 5 мая данные о возрастной структуре инфицированных

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В Рязанской области на 12.00 5 мая с подтвержденным и условно подтвержденным диагнозом COVID-19 зарегистрировано 1310 человек. Об этом сообщила опергруппа.

Больше всего заболевших находятся в возрасте от 18 до 45 лет – 493 человека. Число детей с подтвержденным диагнозом COVID-19 возросло до 122 человек.

С уже подтвержденным диагнозом:

- от 18 до 45 лет – 493 человека;

- от 46 до 64 лет – 431 человек;

- от 65 до 80 лет – 147 человек;

- старше 80 лет – 33 человека;

- дети – 122 человека (8 месяцев; двое по 9 месяцев; тринадцать по 1 году; пятеро по 2; четверо по 3; пятеро по 4; семеро по 5; четверо по 6; одиннадцать по 8 лет; восьмеро по 9; пятеро по 10; девятеро по 11; одиннадцать по 12 лет; семеро по 13; десятеро по 14; семеро по 15; четверо по 16; девятеро по 17 лет).

С условно подтвержденным диагнозом:

от 18 до 45 лет – 34 человека;

от 46 до 64 лет – 28 человек;

от 65 до 80 лет – 8 человек;

старше 80 лет – 5 человек;

дети – 9 человек (двое по 5; двое по 8; двое по 9; 11; 15; 17 лет).

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ИСТОЧНИК KP.RU