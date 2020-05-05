2020-05-05T09:24:32+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Рязани, ситуация на 08.30 5 мая: под наблюдением 2202 человека

Последние новости о коронавирусе в Рязанской области: зарегистрировано 1137 случаев заболевания COVID-19
Иван АНТОНОВ
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Медики тщательно наблюдают за 2202 рязанцами. А остальные вышли на прогулки - погода благоволит.Медики тщательно наблюдают за 2202 рязанцами. А остальные вышли на прогулки - погода благоволит.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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По информации оперативной рабочей группы правительства Рязанской области, по состоянию на 8.30 в регионе зарегистрировано 1137 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. На подтверждении регионального Роспотребнадзора находятся еще 89 положительных тестов.

При этом 86 рязанцев выздоровело, 56 из них проходили стационарное лечение. У остальных болезнь протекала в легкой форме, они находились на домашнем карантине под наблюдением врачей.

В целом на 8.30 5 мая поступила информация о 5751 гражданах, прибывших из стран, неблагополучных по коронавирусной инфекции, контактных с больными и подозрительными на заболевание. Под наблюдением врачей находятся 2202 человека. 3549 жителей Рязани и области его уже прошли, они обследованы и здоровы.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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