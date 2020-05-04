Рязанские власти следят за перемещениями людей по геолокации телефона

4 Май 2020 2020-05-04T14:14:40+03:00

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Министерство цифрового развития, информационных технологий и связи Рязанской области отчиталось о результатах слежки за гражданами, приехавшими из других регионов. Об этом сообщает опергруппа областного правительства.

По данным ведомства, мониторинг перемещений граждан проводился с 18 апреля по 1 мая. В итоге выявили первых 70 нарушителей режима самоизоляции.

В министерстве заверили, что «геолокация средств мобильной связи не требует использования личных данных из телефонов граждан» и напомнили, что за нарушение самоизоляции взыскивается штраф до 30 тысяч рублей.

Юрист Омар Сулейманов в разговоре с «КП» подверг сомнению справедливость таких штрафов:

- То, что у мобильного телефона поменялась геолокация, еще не говорит, что человек что-то нарушил. С его гаджетом может передвигаться кто угодно - знакомый, родственник или друг. Кроме того, сама по себе такая слежка должна быть оформлена документально, иначе ее результаты нельзя будет предъявить в суде. У нас действует презумпция невиновности, поэтому им еще только предстоит доказывать факт нарушения, - заметил юрист.

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ИСТОЧНИК KP.RU