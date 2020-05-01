2020-05-01T19:29:05+03:00
Общество

Старт продаж! Коттеджный поселок бизнес-класса «Вилланд» в Алеканово

Это новый проект бизнес-класса от компании «Мармакс»
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Проект поселка.Проект поселка.
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Стартовали продажи нового коттеджного поселка «Вилланд». Это новый проект бизнес-класса от компании «Мармакс».

Коттеджный поселок «Вилланд» расположен в 12 минутах от города в селе Алеканово, недалеко от озера Велье. Это не первый проект загородного строительства «Мармакс».

- Вилланд» — новый проект загородного строительства. Сочетание городского комфорта и загородного уюта поможет вам найти свой путь к балансу, — сообщается на сайте проекта.

Основные преимущества проекта:

асфальтированные дороги;

освещение;

подземные коммуникации;

детские площадки для разных возрастов;

площадка для волейбола и мини-футбола;

зона WorkOut с тренажерами;

большая зона отдыха с беседками, шезлонгами, аллеями;

закрытая охраняемая территория с контролем доступа;

индивидуальное водоснабжение — скважина.

- Благодаря нашему опыту, новый проект получил максимальные преимущества инфраструктура коттеджного поселка — уникальна для нашего рынка. Здесь будет все, что нужно для постоянного проживания и отдыха всей семьи», — поделились в пресс-центре. — Почувствуйте атмосферу загородной жизни, где все продумано для вашего комфорта.

Отметим, что поселок будет обслуживаться собственной управляющей компанией премиум-класса с многолетним опытом работы.

«Вилланд» — оазис спокойствия в окружении хвойного леса в Алеканово.

Бронируйте участки на старте продаж по телефону (4912) 500-005.

Проект поселка.

Проект поселка.

Проект поселка.

Проект поселка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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