Коронавирус в Рязани: в БСМП создан оперштаб докторов

20 Апр 2020 2020-04-20T18:03:58+03:00

В нем работают не только инфекционисты, но и узкие специалисты, терапевты и ординаторы клиники. Лечащие врачи по внутреннему телефону общаются с бригадой, которая дежурит в «красной зоне» больными с COVID-19

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В БСМП Рязани организован оперативный штаб докторов, работающих с пациентами, у которых подтвержден диагноз COVID-19 или пневмония. В него, помимо инфекционистов, входят узкие специалисты, терапевты и ординаторы клиники. По сути, в борьбе за здоровье пациентов участвует весь коллектив БСМП. Лечащие врачи по внутреннему телефону общаются с бригадой, которая дежурит в «красной зоне», – согласовывают и корректируют назначения, а также организуют порядок сложных исследований, чтобы избежать очередей и скоплений больных в кабинетах.

– У штаба есть связь с пациентами по телефону. Все пожелания мы стараемся учитывать. Больные по телефону, могут общаться с родственниками. Все назначения проводятся в соответствии со стандартами. Если у пациентов есть сопутствующие заболевания, они также лечатся, – подчеркнула заведующая кабинетом по клинико-экспертной работе Елена Меркулова.

В «красной зоне» регулярно работают бригады из врачей, медсестер и санитаров в защитной экипировке. После смены они приходят в своеобразную ординаторскую штаба. Здесь коллеги помогают им заполнит истории болезни и необходимую документацию. Здесь же предусмотрена зона отдыха, где медицинские работники могут пообедать, принять душ и восстановить силы. Обеды им поставляют неравнодушные рязанские предприниматели.

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ИСТОЧНИК KP.RU