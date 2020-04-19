2020-04-19T20:18:43+03:00
Здоровье

Рязанские врачи спасли младенца, у которого в пищеводе застрял огурец

В ОДКБ имени Н.В. Дмитриевой регистрируют до шести подобных случаев в сутки
Антон ВОХЕЧ
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Соленый огурец протолкнули - малыш жив-здоров.Соленый огурец протолкнули - малыш жив-здоров.Фото: Олег РУКАВИЦЫН
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7-месячный младенец поступил в Областную клиническую детскую больницу имени Н.В.Дмитриевой после того, как дома подавился соленым огурцом. Об этом рассказали в региональном минздраве.

Большой для малыша кусок пищи застрял в пищеводе: он кашлял, не мог глотать, есть и пить.

- Чаще всего в подобных случаях детям требуется помощь врача-эндоскописта. Для того, чтобы извлечь инородное тело из организма, врачу нужно 2-3 минуты,- пояснила главный врач детской ОКБ Инна Лебедева.

Врачи установили, что инородное тело внутри ребенка имеет органическое происхождение. Поэтому для минимального травматизма застрявший огурец решили не извлекать, а наоборот, протолкнуть внутрь. Все завершилось для малыша удачно.

Существует даже определенная статистика: в ОДКБ имени Дмитриевой регистрируют до шести подобных случаев в сутки.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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