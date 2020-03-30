Рязанские врачи выходили ребенка весом в 470 граммов

30 Март 2020 2020-03-30T16:31:04+03:00

Девочка растете не по дням, а по часам. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Девочка уже кушает через соску, хотя несколько дней назад ее кормили лишь с помощью зонда

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Малышка, рожденная с рекордно маленькой массой тела, сейчас находится детской Областной клинической больнице имени Дмитриевой. За ней круглосуточно наблюдают врачи разных специальностей: невролог, офтальмолог, кардиолог, пульмонолог. Точных прогнозов пока из них никто не делает, но отмечают: динамика положительная, самый опасный период уже позади.

Долгое время недоношенную девочку кормили с помощью зонда, теперь она получает пищу уже через соску. Врачи считают, что это уже большое достижение для такой малышки. Вес ребенка увеличился больше чем в шесть раз – сейчас малышка весит более трех килограммов. Девочка уже самостоятельно дышит и улыбается – делится радостным известием пресс-служба регионального минздрава.

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ИСТОЧНИК KP.RU