Рязанские врачи выходили ребенка весом в 470 граммов
Малышка, рожденная с рекордно маленькой массой тела, сейчас находится детской Областной клинической больнице имени Дмитриевой. За ней круглосуточно наблюдают врачи разных специальностей: невролог, офтальмолог, кардиолог, пульмонолог. Точных прогнозов пока из них никто не делает, но отмечают: динамика положительная, самый опасный период уже позади.
Долгое время недоношенную девочку кормили с помощью зонда, теперь она получает пищу уже через соску. Врачи считают, что это уже большое достижение для такой малышки. Вес ребенка увеличился больше чем в шесть раз – сейчас малышка весит более трех килограммов. Девочка уже самостоятельно дышит и улыбается – делится радостным известием пресс-служба регионального минздрава.
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ИСТОЧНИК KP.RU