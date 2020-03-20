В Рязани спасли младенца, родившегося с весом 580 граммов

20 Март 2020 2020-03-20T09:57:04+03:00

Сейчас малышке, которую выходили медики, уже 9 месяцев. Она растет и развивается, как и другие малыши

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В детской ОКБ врачи-неонатологи и реаниматологи выходили девочку с экстремально низкой массой тела, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Рязанской области.

Младенец родился в Перинатальном центре на 25-й неделе беременности, а ее вес составлял всего 580 граммов. С первых же минут жизни девочке требовалась реанимационная помощь. В отделении реанимации и интенсивной терапии малышка провела 14 дней. Все это время она находилась на аппаратной поддержке дыхания, так как у девочки диагностировали врожденную пневмонию. Через две недели ее перевели в детскую ОКБ.

— У маленькой пациентки была функциональная незрелость, то есть, органы и системы не были готовы к функционированию, — рассказывает главный врач ОДКБ Инна Лебедева. — Малышка находилась на аппарате искусственной вентиляции легких. В таком состоянии для ребенка особенно важно получать правильное питание и грамотный патронаж.

Когда ребенку исполнилось два месяца, врачи диагностировали ретинопатию - заболевание глаз, которое часто встречается у недоношенных детей, и ведет к слепоте. Чтобы спасти зрение, потребовалась транспортировка в специализированную клинику Москвы.

— После возвращения в Рязань девочка научилась дышать сама, и ее перевели из реанимации, — говорит заведующая отделением патологии новорожденных и недоношенных детей Юлия Пилипенко. — Она лежала в отдельном боксе с мамой, но лечение продолжалось. Сначала ее кормили через зонд, но потом появился сосательный рефлекс, очень хороший признак развития. Девочку продолжали наблюдать специалисты нашей больницы. К 5 месяцам ее вес увеличился более чем в пять раз и составил 3 килограмма. Для доношенного ребенка это норма при рождении, а для этой девочки – положительный показатель здоровья.

Сейчас малышке, которую выходили медики, уже 9 месяцев. Она растет и развивается, как и другие малыши. Врачи уверены, что экстремально низкая масса тела, с которой она родилась, не повлияет на ее дальнейшую жизнь.

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ИСТОЧНИК KP.RU