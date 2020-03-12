2020-03-12T23:02:58+03:00
Здоровье

Рязанка 6 лет отказывалась от операции, а когда решилась, ей вырезали опухоль в 30 кг

Хирурги онкологического диспансера провели двухчасовую сложнейшую операцию. Сейчас женщина выписалась и вернулась к привычному образу жизни
Александр РАДЫГИН
Поделиться:
К счастью для пациентки, опухоль оказалась не злокачественной. Фото: минздрав Рязанской области.К счастью для пациентки, опухоль оказалась не злокачественной. Фото: минздрав Рязанской области.
Изменить размер текста:

Рязанские хирурги-онкологи удалили у пациентки 30-килограммовую опухоль, сообщает пресс-служба регионального министерства здравоохранения.

Несколькими днями ранее в онкологический диспансер поступила 47-летняя пациентка с подозрением на злокачественное новообразование малого таза. В течение шести лет у женщины была опухоль, которая постепенно увеличивалась. О диагнозе она знала, и врачи неоднократно предлагали ей операцию, но женщина упрямо отказывалась. В результате заболевание очень серьезно сказалось на качестве ее жизни — дальше сопротивляться лечению было уже просто нельзя.

«Двухчасовая операция оказалась одной из редких. Громадная опухоль располагалась в забрюшинном пространстве между связками матки, что осложняло работу хирургов», - говорится в сообщении минздрава.

В итоге пациентке удалили опухоль весом в 30 кг. К счастью новообразование оказалось незлокачественным. Женщина выписалась из больницы и вернулась к привычному образу жизни.

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ

Больную раком рязанку освободили от отбывания наказания

Женщина попала в колонию из-за ДТП. Сейчас она находится в крайне тяжелом состоянии (подробнее).

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Рязанка 6 лет отказывалась от операции, а когда решилась, ей вырезали опухоль в 30 кг
На улице Гагарина в Рязани обнаружили мертвую сову
В Соколовке подорожал проезд по платному путепроводу
В регионе появятся общественные экологические инспекторы
В жутком ДТП под Касимовом погибла женщина
В Рязанской филармонии состоится концерт Стаса Пьехи
В Рязани выявили колбасный цех, работающий с нарушениями
В пятницу в Рязани ожидаются дождь и сильный ветер
В Рязани на коронавирус проверили семь человек с «легкими» симптомами
Любимов назвал больницы, которые объединят в 2020 году
В Рязанской области в ночном ДТП пострадал водитель и пассажиры
В Рязани изменили схему движения маршрутки №58
Подрядчик рассказал, на каком этапе находится строительстве Южного обхода
Ушел из жизни клирик Рязанской епархии диакон Анатолий Жутаев
Больную раком рязанку освободили от отбывания наказания
Общественники проверили условия содержания осужденной с ребенком
Прямо во время награждения рязанский футболист сделал предложение избраннице
Рязанца, надругавшегося над 9-летней дочерью, взяли под стражу
Расизм или натуральная красота? В сети обсуждают рекламу мебельной фабрики
В Рязанской области исчез молодой человек со шрамом
На улице Семена Середы двое мужчин избили семейную пару