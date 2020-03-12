Рязанка 6 лет отказывалась от операции, а когда решилась, ей вырезали опухоль в 30 кг

12 Март 2020 2020-03-12T23:02:58+03:00

К счастью для пациентки, опухоль оказалась не злокачественной. Фото: минздрав Рязанской области.

Хирурги онкологического диспансера провели двухчасовую сложнейшую операцию. Сейчас женщина выписалась и вернулась к привычному образу жизни

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Рязанские хирурги-онкологи удалили у пациентки 30-килограммовую опухоль, сообщает пресс-служба регионального министерства здравоохранения.

Несколькими днями ранее в онкологический диспансер поступила 47-летняя пациентка с подозрением на злокачественное новообразование малого таза. В течение шести лет у женщины была опухоль, которая постепенно увеличивалась. О диагнозе она знала, и врачи неоднократно предлагали ей операцию, но женщина упрямо отказывалась. В результате заболевание очень серьезно сказалось на качестве ее жизни — дальше сопротивляться лечению было уже просто нельзя.

«Двухчасовая операция оказалась одной из редких. Громадная опухоль располагалась в забрюшинном пространстве между связками матки, что осложняло работу хирургов», - говорится в сообщении минздрава.

В итоге пациентке удалили опухоль весом в 30 кг. К счастью новообразование оказалось незлокачественным. Женщина выписалась из больницы и вернулась к привычному образу жизни.

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ИСТОЧНИК KP.RU