Больную раком рязанку освободили от отбывания наказания
5 марта в адрес Уполномоченной по правам человека Рязанской области поступило сообщение от дочери, осужденной за ДТП женщины. Как указано в обращении, в феврале врачи диагностировали заключенной онкологическое заболевание 4 степени, и сейчас женщина находится в крайне тяжелом состоянии.
— Мы направили ходатайство в суд об освобождении заключенной в связи с тяжелой болезнью, а судебное заседание назначили только на 26 марта, — рассказывает омбудсмен Наталья Епихина. — Я обратилась к Константину Чумаченко - прокурору по надзору по соблюдению прав человека в местах принудительного содержания, с просьбой о переносе рассмотрения дела на более ранние сроки.
В итоге суд рассмотрел ходатайство уже на следующий день. По решению суда женщина освобождена от отбывания наказания в связи с тяжелой болезнью.
ЧИТАТЬ ТАКЖЕ
Общественники проверили условия содержания осужденной с ребенком
Уполномоченный по правам человека в регионе Наталья Епихина пообщалась с женщиной и проверила наличие всего необходимого для младенца (подробнее).
К ЧИТАТЕЛЯМ
Вы стали свидетелем интересного события?
Сообщите об этом нашим журналистам:
- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12
- по телефону: (4912) 95-78-87;
- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;
- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».
ИСТОЧНИК KP.RU