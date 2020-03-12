Больную раком рязанку освободили от отбывания наказания

12 Март 2020 2020-03-12T11:33:33+03:00

Женщина попала в колонию из-за ДТП. Сейчас она находится в крайне тяжелом состоянии

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5 марта в адрес Уполномоченной по правам человека Рязанской области поступило сообщение от дочери, осужденной за ДТП женщины. Как указано в обращении, в феврале врачи диагностировали заключенной онкологическое заболевание 4 степени, и сейчас женщина находится в крайне тяжелом состоянии.

— Мы направили ходатайство в суд об освобождении заключенной в связи с тяжелой болезнью, а судебное заседание назначили только на 26 марта, — рассказывает омбудсмен Наталья Епихина. — Я обратилась к Константину Чумаченко - прокурору по надзору по соблюдению прав человека в местах принудительного содержания, с просьбой о переносе рассмотрения дела на более ранние сроки.

В итоге суд рассмотрел ходатайство уже на следующий день. По решению суда женщина освобождена от отбывания наказания в связи с тяжелой болезнью.

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ИСТОЧНИК KP.RU