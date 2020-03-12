2020-03-12T11:02:06+03:00
Общество

Общественники проверили условия содержания осужденной с ребенком

Уполномоченный по правам человека в регионе Наталья Епихина пообщалась с женщиной и проверила наличие всего необходимого для младенца
Роман КАРПОВ
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Фото: УФСИН по Рязанской области.Фото: УФСИН по Рязанской области.
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Уполномоченный по правам человека в регионе Наталья Епихина проверила условия содержания женщины с несовершеннолетним ребенком, отбывающей наказание в колонии-поселении №4. Об этом сообщает пресс-служба УФСИН России по Рязанской области.

Омбудсмен отметила, что для данной категории лиц в учреждении созданы достойные условия. Мама с ребенком проживают в отдельной комнате, оборудованной всем необходимым. Для младенца предусмотрены пеленальный столик, коляска, кроватка и игрушки, а также выделяются деньги на покупку специального питания.

- Женщина осуждена за нетяжкое преступление, имеет еще двух несовершеннолетних детей. Мы ей предложили подать ходатайство об отсрочке наказания до достижения ребенком четырнадцатилетнего возраста, – отметила Наталья Епихина.

Жалоб Уполномоченному по правам человека от молодой мамы не поступило. Во время рабочего визита были проверены условия содержания и других осужденных.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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