Общественники проверили условия содержания осужденной с ребенком

12 Март 2020 2020-03-12T11:02:06+03:00

Уполномоченный по правам человека в регионе Наталья Епихина пообщалась с женщиной и проверила наличие всего необходимого для младенца

Изменить размер текста: A A

Уполномоченный по правам человека в регионе Наталья Епихина проверила условия содержания женщины с несовершеннолетним ребенком, отбывающей наказание в колонии-поселении №4. Об этом сообщает пресс-служба УФСИН России по Рязанской области.

Омбудсмен отметила, что для данной категории лиц в учреждении созданы достойные условия. Мама с ребенком проживают в отдельной комнате, оборудованной всем необходимым. Для младенца предусмотрены пеленальный столик, коляска, кроватка и игрушки, а также выделяются деньги на покупку специального питания.

- Женщина осуждена за нетяжкое преступление, имеет еще двух несовершеннолетних детей. Мы ей предложили подать ходатайство об отсрочке наказания до достижения ребенком четырнадцатилетнего возраста, – отметила Наталья Епихина.

Жалоб Уполномоченному по правам человека от молодой мамы не поступило. Во время рабочего визита были проверены условия содержания и других осужденных.

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ

Психологи рязанского УФСИН прошли тренинг по работе с наркозависимыми

Занятие для практикующих специалистов провела психотерапевт (подробнее).

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

ИСТОЧНИК KP.RU