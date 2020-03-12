Общественники проверили условия содержания осужденной с ребенком
Уполномоченный по правам человека в регионе Наталья Епихина проверила условия содержания женщины с несовершеннолетним ребенком, отбывающей наказание в колонии-поселении №4. Об этом сообщает пресс-служба УФСИН России по Рязанской области.
Омбудсмен отметила, что для данной категории лиц в учреждении созданы достойные условия. Мама с ребенком проживают в отдельной комнате, оборудованной всем необходимым. Для младенца предусмотрены пеленальный столик, коляска, кроватка и игрушки, а также выделяются деньги на покупку специального питания.
- Женщина осуждена за нетяжкое преступление, имеет еще двух несовершеннолетних детей. Мы ей предложили подать ходатайство об отсрочке наказания до достижения ребенком четырнадцатилетнего возраста, – отметила Наталья Епихина.
Жалоб Уполномоченному по правам человека от молодой мамы не поступило. Во время рабочего визита были проверены условия содержания и других осужденных.
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ИСТОЧНИК KP.RU