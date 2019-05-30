Психологи рязанского УФСИН прошли тренинг по работе с наркозависимыми

СЕГОДНЯ 18:59 2019-05-30T20:35:07+03:00

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В Рязани на базе Академии УФСИН прошел обучающий семинар для практикующих психологов системы исполнения наказаний. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Занятие для врачей региональных исправительных учреждений провела психотерапевт реабилитационного центра для больных наркологическими заболеваниями психиатрического отделения МСЧ-29 ФСИН России кандидат медицинских наук Елена Боярская. Специалист из Архангельска рассказала об особенностях работы с осужденными, имеющими наркозависимость.

По завершении программы обучения старший психолог группы психологического обеспечения регионального УИИ УФСИН Марина Марфина подчеркнула крайнюю актуальность темы:

- Использование наработок Елены Боярской поможет усилить профилактику рецидива преступления лицами, страдающими алкогольной или наркотической зависимостью.

ИСТОЧНИК KP.RU