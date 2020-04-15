Коронавирус в Рязани: выявлено 16 новых случаев
Лаборатория министерства здравоохранения Рязанской области выявила еще 16 случаев заражения коронавирусной инфекцией – сейчас все они находятся на подтверждении в рязанских лабораториях. Напомним, что с 15 апреля тесты на COVID-19 более не направляются в Москву для подтверждение.
Также ожидаются результаты 25 тестов, направленных в столицу ранее.
В общей сложности на 15 апреля в Рязанской области 157 человек заболели коронавирусной инфекцией. У 116 из них диагноз подтвержден официально, остальные 41 – условно зараженные.
Четверо выздоровели и выписаны.
Все больные изолированы, их контакты установлены. Меры по предотвращению распространения коронавирусной инфекции осуществляются в полном объеме.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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