2020-04-09T17:01:42+03:00
Общество

Рязанский краевед Юрий Блудов: Концертному залу необходимо вернуть имя Есенина, восстановив историческую справедливость

Рязанцы откликнулись на публикацию «Комсомолки», в которой рассматривались различные варианты названия филармонии
Иван АНТОНОВ
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Некоторое время назад в «КП»-Рязань» вышла статья «Есенин против Александрова: чье имя должна носить филармония?», и в ней высказывались две точки зрения, в чью честь следует называть Рязанскую областную филармонию. Мы получили несколько откликов горожан. Одним из пожелавших поделиться своим мнением оказался историк-краевед и общественник Юрий Блудов.

Юрий Блудов.

Юрий Блудов.

– Нынешнее здание филармонии было возведено в Рязани менее чем за шесть месяцев в 1956 году. Это была народная стройка, в ней участвовали практически все строительные организации города и многие горожане. Здание было сдано в эксплуатацию 30 октября. В начале ноября, по просьбе рязанцев, вновь построенному театру было присвоено имя Есенина. Об этом событии как раз и свидетельствовала мемориальная доска, установленная на здании театра.

Основным аргументом в пользу поэта Юрий Блудов считает тот факт, что с самого начала концертному залу было присвоено имя самого знаменитого рязанца:

– Имя Есенина, которое несправедливо замалчивалось во времена Сталина, тогда громко прозвучало на всю страну. Впервые в истории СССР учреждению культуры областного центра было присвоено имя всенародно любимого поэта. Сейчас историческая справедливость должна восторжествовать, с какой стати сейчас, в год 125-й годовщины со дня рождения Есенина, филармонии присваивать какое-то другое имя?

По словам Юрия Блудова, в 2014 году отдельные руководители, выдвинутые «рулить культурой» Федором Провоторовым, решили «очистить от Есенина» концертный зал.

– Тогдашний директор филармонии Галина Соколова единоличным решением «убрала» с концертного зала имя поэта, а с фасада историческую памятную доску. В Константиново был отправлен бюст Есенина работы скульптора Онищенко, – подчеркнул краевед. – Куда подевалась из фойе театра и картина выпускника Рязанского художественного училища Виктора Шилова «Ночь в «Англетере»? Мотивировала Соколова свои действия тем, что нет каких-либо официальных доказательств присвоения театру имени Есенина. Однако документы, подтверждающие присвоение театру имени поэта, были мною найдены в бывшем партийном архиве ГАРО, и информация опубликована в газетах и журналах еще в 2006-2007 годах.

Отметим, что в феврале 2020 года бюст Сергея Есенина был возвращен в концертный зал – сейчас он находится в фойе второго этажа. Мемориальная доска с 24 января вновь красуется на фасаде здания. По этому поводу руководитель городской топонимической комиссии Николай Булычев заявил, что просто так ее снимать никто не имел права – это административно наказуемое деяние. Случилось все это после того, как глава региона Николай Любимов вмешался в сложившуюся ситуацию.

По поводу автора гимна нашей страны, а также всемирно известной песни «Священная война», Юрий Блудов высказался так:

– Советский композитор, хормейстер и дирижер Александров – также знатный уроженец Рязанского края, которым мы по праву гордимся. Почему бы в год 75-летия Великой Победы его имя не присвоить ныне безымянному областному Музыкальному театру?

ИСТОЧНИК KP.RU

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Рязанский краевед Юрий Блудов: Концертному залу необходимо вернуть имя Есенина, восстановив историческую справедливость
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