Есенин против Александрова: чье имя должна носить филармония?

В Рязани разгорелись страсти, чье имя официально будет носить областная филармония: «последнего поэта деревни» или автора гимна Советского Союза и России. Страсти накалились так, что авторитетный в музыкальном мире человек – Борис Ананьин – даже обратился с письмом к губернатору Николаю Любимову. Мы выясняли аргументацию тех и других.

«ЭТО ВЕЛИЧИНА МИРОВОГО МАСШТАБА»

Сначала мы поговорили с настоящим популяризатором советской песенной школы и подлинным патриотом своей малой родины Натальей Щербаковой. Она преподает в Рязанском музыкальном колледже уже не один десяток лет:

– Есенина знают во всем мире и к нему едут. Но Рязанская земля полна талантами, и мне обидно, что музыканты, не просто профессионалы высокого уровня, а гениальные, преданы замалчиванию. Скажите, чем увековечена в областном центре память Александра Васильевича Александрова. На его родине, в Плахине, установлен бюст. И все! Если говорить об Александрове, то это величина не рязанского, а мирового масштаба.

Наталья Михайловна основательно аргументирует: это народный артист СССР; генерал-майор Советской армии и последний регент разрушенного большевиками храма Христа Спасителя; композитор, написавший более 400 духовных произведений.

– Он сохранил и преумножил свой талант. Его знает весь мир – именно он автор гимна СССР, а затем и России. И конечно, это бессмертное: «Вставай, страна огромная! Вставай на смертный бой!» – это визитная карточка подвига советского народа. Поэтому мы просим назвать наше главное музыкальное учреждение именем музыканта с большой буквы, – утверждает свою позицию Щербакова.

Она просто уверена, что, если присвоить имя Александрова в год 75-летия Победы, то это событие прогремит на всю страну, а знаменитый на весь мир ансамбль песни и пляски обязательно приедет в наш город.

Александров мог написать только две вещи: гимн страны и "Священную войну". И остаться в памяти потомков. Фото из личного архива композитора.

«ЛЮДИ СТОЯЛИ ПРЕД РЕПРОДУКТОРАМИ И АПЛОДИРОВАЛИ»

В нашем городе живет человек, который общался с великим композитором при его жизни. Борис Николаевич Ананьин был тогда еще ребенком, а отец его пел в ансамбле под руководством Александрова. Ананьин – хороший рассказчик, он поведал несколько удивительных историй об Александрове. Один из них, о творчестве, вызывает восхищение:

– В послевоенное время, когда ансамбль был в полном составе, все концерты проходили в Колонном зале Дома союзов, а транслировались по репродукторам – тогда они были развешаны на улицах Москвы. Идешь, смотришь, а под репродуктором толпа – ждут концерт ансамбля Александрова. Такая мощь! И мне, маленькому тогда, хотелось и автомат взять, и Родину защищать. Люди, стоявшие под репродукторами, аплодировали.

Мы также побеседовали с несколькими авторитетными преподавателями и студентами старших курсов Рязанского музыкального колледжа имени Пироговых. Мнение они высказали одно: главное музыкальное учреждение региона должно носить имя Александра Васильевича Александрова. По-видимому, музыкантам виднее. Кстати, все их мнения записаны на видеокамеру, и вы их сможете посмотреть на нашем сайте www.ryazan.kp.ru.

«ТАКОЕ РЕШЕНИЕ ЕЩЕ НЕ ПРИНЯТО»

А что думают рязанские власти? За комментариями мы обратились и к региональному министру культуры и туризма. Виталий Попов, кстати, тоже музыкант, высказал свои мысли:

– Речь идет не о филармонии, а о концертном зале, и речь идет о довольно длительной истории. Концертный зал – это изначально Летний театр имени Есенина. И когда он вошел как часть в филармонию, давались предложения на федеральный уровень – сейчас мы не нашли ответ на этот запрос руководства Рязанской области. Речь шла о концертном зале, а не о филармонии. В девяностые годы, когда я работал пианистом в филармонии, на афишах и билетах писали «Концертный зал имени С. А. Есенина».

На стихи Есенина написано огромное количество красивых песен. Фото из личного архива поэта.

Министр уверил нас, что такого решения еще не принято – «хотелось бы увидеть его». Виталий Попов разъяснил также все аспекты обращения инициативной группы по присвоению имени Есенина концертному залу:

– Было задано три вопроса: по табличке, которая была на концертном зале на протяжении длительного времени; бюста поэта работы Онищенко, который отсутствовал на время ремонта филармонии; наименование концертного зала. И бюст, и табличка у нас сегодня в филармонии – это дань истории. По третьему вопросу возникла дискуссия: Борис Николаевич Ананьин предложил как раз филармонии присвоить имя Александра Васильевича Александрова. Чтобы решить этот вопрос, мы подключаем общественный совет при министерстве, заседание которого состоится в мае, где и будут рассматриваться разные предложения.

Во время нашего разговора в кабинете министра находилась и директор Рязанской областной филармонии Елена Буняшина:

– Очень важно для артистов, и для руководства филармонии, чтобы мы давали качественный продукт для наших зрителей, а к нам приходят не только рязанцы. Конечно, важны и имена известные, поэтому одной из главных задач наших задач является пропаганда наших знаменитых земляков. Как музыкантов, так и поэтов.

Вполне вероятно, что учреждение культуры, фактически являющееся головным в Рязанской области, будет носить имя поэта, а не композитора. Почему? Ответ прост: в общественный совет при региональном минкульте входит 36 человек – представителей музыкального сообщества среди них мы не обнаружили, зато есть несколько дизайнеров и фотографов. Ну не проводить же опрос общественного мнения по поводу того, чье имя будет носить музыкальное учреждение?!

P.S. А почему бы не дать филармонии имя Ивана Павлова – раз памятник уже стоит? Ведь он появился раньше здания.

Александров - гордость земли рязанской.

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