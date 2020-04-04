2020-04-04T17:29:34+03:00
Звезды

Есенин против Александрова: чье имя должна носить филармония?

В Рязани идет нешуточное противостояние сторонников той и другой идеи
Павел АВЕРИН
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Чье имя присвоят филармонии: неравнодушные рязанцы спорят. Фото: сайт Рязанской областной филармонии.Чье имя присвоят филармонии: неравнодушные рязанцы спорят. Фото: сайт Рязанской областной филармонии.
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В Рязани разгорелись страсти, чье имя официально будет носить областная филармония: «последнего поэта деревни» или автора гимна Советского Союза и России. Страсти накалились так, что авторитетный в музыкальном мире человек – Борис Ананьин – даже обратился с письмом к губернатору Николаю Любимову. Мы выясняли аргументацию тех и других.

«ЭТО ВЕЛИЧИНА МИРОВОГО МАСШТАБА»

Сначала мы поговорили с настоящим популяризатором советской песенной школы и подлинным патриотом своей малой родины Натальей Щербаковой. Она преподает в Рязанском музыкальном колледже уже не один десяток лет:

Есенина знают во всем мире и к нему едут. Но Рязанская земля полна талантами, и мне обидно, что музыканты, не просто профессионалы высокого уровня, а гениальные, преданы замалчиванию. Скажите, чем увековечена в областном центре память Александра Васильевича Александрова. На его родине, в Плахине, установлен бюст. И все! Если говорить об Александрове, то это величина не рязанского, а мирового масштаба.

Наталья Михайловна основательно аргументирует: это народный артист СССР; генерал-майор Советской армии и последний регент разрушенного большевиками храма Христа Спасителя; композитор, написавший более 400 духовных произведений.

– Он сохранил и преумножил свой талант. Его знает весь мир – именно он автор гимна СССР, а затем и России. И конечно, это бессмертное: «Вставай, страна огромная! Вставай на смертный бой!» – это визитная карточка подвига советского народа. Поэтому мы просим назвать наше главное музыкальное учреждение именем музыканта с большой буквы, – утверждает свою позицию Щербакова.

Она просто уверена, что, если присвоить имя Александрова в год 75-летия Победы, то это событие прогремит на всю страну, а знаменитый на весь мир ансамбль песни и пляски обязательно приедет в наш город.

Александров мог написать только две вещи: гимн страны и "Священную войну". И остаться в памяти потомков. Фото из личного архива композитора.

Александров мог написать только две вещи: гимн страны и "Священную войну". И остаться в памяти потомков. Фото из личного архива композитора.

«ЛЮДИ СТОЯЛИ ПРЕД РЕПРОДУКТОРАМИ И АПЛОДИРОВАЛИ»

В нашем городе живет человек, который общался с великим композитором при его жизни. Борис Николаевич Ананьин был тогда еще ребенком, а отец его пел в ансамбле под руководством Александрова. Ананьин – хороший рассказчик, он поведал несколько удивительных историй об Александрове. Один из них, о творчестве, вызывает восхищение:

– В послевоенное время, когда ансамбль был в полном составе, все концерты проходили в Колонном зале Дома союзов, а транслировались по репродукторам – тогда они были развешаны на улицах Москвы. Идешь, смотришь, а под репродуктором толпа – ждут концерт ансамбля Александрова. Такая мощь! И мне, маленькому тогда, хотелось и автомат взять, и Родину защищать. Люди, стоявшие под репродукторами, аплодировали.

Мы также побеседовали с несколькими авторитетными преподавателями и студентами старших курсов Рязанского музыкального колледжа имени Пироговых. Мнение они высказали одно: главное музыкальное учреждение региона должно носить имя Александра Васильевича Александрова. По-видимому, музыкантам виднее. Кстати, все их мнения записаны на видеокамеру, и вы их сможете посмотреть на нашем сайте www.ryazan.kp.ru.

«ТАКОЕ РЕШЕНИЕ ЕЩЕ НЕ ПРИНЯТО»

А что думают рязанские власти? За комментариями мы обратились и к региональному министру культуры и туризма. Виталий Попов, кстати, тоже музыкант, высказал свои мысли:

– Речь идет не о филармонии, а о концертном зале, и речь идет о довольно длительной истории. Концертный зал – это изначально Летний театр имени Есенина. И когда он вошел как часть в филармонию, давались предложения на федеральный уровень – сейчас мы не нашли ответ на этот запрос руководства Рязанской области. Речь шла о концертном зале, а не о филармонии. В девяностые годы, когда я работал пианистом в филармонии, на афишах и билетах писали «Концертный зал имени С. А. Есенина».

На стихи Есенина написано огромное количество красивых песен. Фото из личного архива поэта.

На стихи Есенина написано огромное количество красивых песен. Фото из личного архива поэта.

Министр уверил нас, что такого решения еще не принято – «хотелось бы увидеть его». Виталий Попов разъяснил также все аспекты обращения инициативной группы по присвоению имени Есенина концертному залу:

– Было задано три вопроса: по табличке, которая была на концертном зале на протяжении длительного времени; бюста поэта работы Онищенко, который отсутствовал на время ремонта филармонии; наименование концертного зала. И бюст, и табличка у нас сегодня в филармонии – это дань истории. По третьему вопросу возникла дискуссия: Борис Николаевич Ананьин предложил как раз филармонии присвоить имя Александра Васильевича Александрова. Чтобы решить этот вопрос, мы подключаем общественный совет при министерстве, заседание которого состоится в мае, где и будут рассматриваться разные предложения.

Во время нашего разговора в кабинете министра находилась и директор Рязанской областной филармонии Елена Буняшина:

– Очень важно для артистов, и для руководства филармонии, чтобы мы давали качественный продукт для наших зрителей, а к нам приходят не только рязанцы. Конечно, важны и имена известные, поэтому одной из главных задач наших задач является пропаганда наших знаменитых земляков. Как музыкантов, так и поэтов.

Вполне вероятно, что учреждение культуры, фактически являющееся головным в Рязанской области, будет носить имя поэта, а не композитора. Почему? Ответ прост: в общественный совет при региональном минкульте входит 36 человек – представителей музыкального сообщества среди них мы не обнаружили, зато есть несколько дизайнеров и фотографов. Ну не проводить же опрос общественного мнения по поводу того, чье имя будет носить музыкальное учреждение?!

P.S. А почему бы не дать филармонии имя Ивана Павлова – раз памятник уже стоит? Ведь он появился раньше здания.

Александров - гордость земли рязанской.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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