2020-04-09T10:50:02+03:00
Недвижимость

ГК «Стройпромсервис» объявила СТОП росту цен на квартиры

Жилье можно приобрести по специальным и очень выгодным ценам
Поделиться:
Фото: ГК «Стройпромсервис».Фото: ГК «Стройпромсервис».
Изменить размер текста:

Только до 31 мая рязанцы смогут приобрести квартиру в ЖК «Шереметьевский квартал» по специальной цене - всего за 1,20 млн рублей.

На ваш выбор более 860 квартир разных форматов и площадей. Для покупки можно воспользоваться рассрочкой или одной из гибких ипотечных программ от банков-партнеров.

Выбрать квартиру можно на сайте ГК «Стройпромсервис»: stroy-proms.ru

Успейте купить свое идеальное жилье по выгодной цене! Воспользуйтесь предложением аутлета уже сегодня.

Подробности и условия акции можно уточнить в офисах продаж и по телефону: (4912) 247-000.

На правах рекламы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Коронавирус в Рязани, ситуация на 9 апреля 13.00: под наблюдением врачей находятся 892 человека
Коронавирус в Рязани: въезд и выезд в Заокское-Коростово теперь строго по спецпропускам
Режим самоизоляции в Рязани 2020: кому и как получить на дом бесплатные продукты
Карантин с пользой: тренируйся по-новому с UFC GYM в Wink
Коронавирус в Рязани: ко Дню Победы готовятся только военные, остальные на паузе
Новые случаи коронавируса в Рязани и области: где и в каком возрасте заразились люди
На трассе «Михайлов-Рязань» грузовая «Газель» снесла мотоцикл
Что смотрят те, кто остался дома — новый рейтинг от видеосервиса Wink
ГК «Стройпромсервис» объявила СТОП росту цен на квартиры
В рязанскую школу-интернат поставляли поддельную ряженку
Идем в обход: полицейские запретили рязанским медикам ходить на работу через парк
Режим самоизоляции: 9 апреля в девяти районах Рязанской области отключат электричество
Пожаром в поезде «Воронеж-Москва» у станции Дягилево займется СК
Коронавирус в Рязани, ситуация на 9 апреля 8.30: зараженных – 32, условно зараженных - 24
В Рязани у станции Дягилево загорелся поезд Воронеж-Москва
«Я не раскаиваюсь». Убийца показал, как расстреливал пятерых человек в Елатьме
Коронавирус в Рязани: названы районы области, в которых жители сдали положительный тест на COVID-19
Работа в Рязани в связи с коронавирусом: где можно заработать, какие есть вакансии