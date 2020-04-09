ГК «Стройпромсервис» объявила СТОП росту цен на квартиры
Только до 31 мая рязанцы смогут приобрести квартиру в ЖК «Шереметьевский квартал» по специальной цене - всего за 1,20 млн рублей.
На ваш выбор более 860 квартир разных форматов и площадей. Для покупки можно воспользоваться рассрочкой или одной из гибких ипотечных программ от банков-партнеров.
Выбрать квартиру можно на сайте ГК «Стройпромсервис»: stroy-proms.ru
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Подробности и условия акции можно уточнить в офисах продаж и по телефону: (4912) 247-000.
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ИСТОЧНИК KP.RU