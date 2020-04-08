8 Апр 2020 2020-04-08T18:26:21+03:00

Работа в Рязани в связи с коронавирусом: где можно заработать, какие есть вакансии. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Рассказываем, как найти работу в Рязани в связи с пандемией коронавируса. Публикуем актуальные вакансии в муниципальных предприятиях города

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Рязанцы, которые из-за распространения коронавируса и эпидемиологической обстановки потеряли работу, могут устроиться в рязанские МУПы. Власти города рассказали, где в Рязани можно найти работу.

Так, в Дирекцию благоустройства города в апреле уже трудоустроились пять человек. Они приступят к работе на этой неделе. Всего предприятие предлагает порядка 40 вакансий.

В МУП «Управление рязанского троллейбуса» на сегодняшний день требуются водители и кондукторы пассажирского транспорта.

Отметим, что согласно информации сайта Центра занятости населения Рязанской области, в настоящее время в УРТ требуются больше сотни кондукторов. Их заработная плата составляет от 13 до 27 тысяч рублей.

КУДА ЗВОНИТЬ?

Все интересующие вопросы по работе в УРТ, можно задать по телефону: (4912) 95-23-81, по работе в Дирекции благоустройства – по телефону: (4912) 70-12-88.

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ИСТОЧНИК KP.RU