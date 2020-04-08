В Рязани задержали мужчину, который по поддельной справке пытался получить лицензию на оружие
Сотрудники Росгвардии получили от рязанца медицинскую справку с явными признаками подделки, сообщает пресс-служба ведомства.
Накануне в отдел лицензионно-разрешительной работы обратился 50-летний мужчина. Ему понадобилось срочно оформить разрешение на покупку оружия, и он предъявил инспектору медицинское заключение. В документе было указано, что у получателя справки нет в организме наркотиков, психотропных веществ и их метаболитов.
Но росгвардеец усомнился в подлинности документа и передал справку для дальнейшего исследования. Вскоре проверка показала, что медицинское заключение имеет признаки подделки.
В настоящее время в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье УК РФ: «Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков».
ЧИТАТЬ ТАКЖЕ
Коронавирус в Рязани: власти запретили выдавать гражданам справки на оружие
По мнению оперативного штаба, такая мера снизит угрозу распространения коронавирусной инфекции в регионе (подробнее).
К ЧИТАТЕЛЯМ
Вы стали свидетелем интересного события?
Сообщите об этом нашим журналистам:
- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12
- по телефону: (4912) 95-78-87;
- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;
- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».
И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен».
ИСТОЧНИК KP.RU