2020-04-08T15:19:19+03:00
Происшествия

В Рязани задержали мужчину, который по поддельной справке пытался получить лицензию на оружие

В документе значилось, что в организме любителя пострелять нет никаких наркотиков и запрещенных препаратов
Яков РЫКОВ
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Сотрудники Росгвардии получили от рязанца медицинскую справку с явными признаками подделки, сообщает пресс-служба ведомства.

Накануне в отдел лицензионно-разрешительной работы обратился 50-летний мужчина. Ему понадобилось срочно оформить разрешение на покупку оружия, и он предъявил инспектору медицинское заключение. В документе было указано, что у получателя справки нет в организме наркотиков, психотропных веществ и их метаболитов.

Но росгвардеец усомнился в подлинности документа и передал справку для дальнейшего исследования. Вскоре проверка показала, что медицинское заключение имеет признаки подделки.

В настоящее время в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье УК РФ: «Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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