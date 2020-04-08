Коронавирус в Рязани: за ночь продезинфицировано 4 миллиона квадратных метров дорог

8 Апр 2020 2020-04-08T14:11:51+03:00

Не смотря на предупреждения о дезинфекции, некоторые рязанцы не находятся в это время дома, а разъезжают про городу. Что их на это толкает? Фото: пресс-служба горадминистрации.

Обработка проводилась во всех районах города в целях снижения угрозы распространения коронавирусной инфекции

Изменить размер текста: A A

В ночь на 8 апреля в Рязани было обработано 4 миллиона квадратных метров дорог. В целях снижения угрозы распространения коронавирусной инфекции дезинфекция силами и средствами Дирекции благоустройства города проводилась во всех районах города.

Улицы областного центра, разворотные круги общественного транспорта и тротуары специалистами ДБГ были обработаны средством, рекомендованным Роспотребнадзором. При этом особое внимание они уделяли подъездам к больницам и поликлиникам.

Пресс-служба городской администрации подчеркнула, что обработка улиц при благоприятных погодных условиях будет проводиться два раза в неделю в вечернее время. Для дезинфекции выбраны вторник и четверг.

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ

Общественный транспорт в Рязани будет ходить чаще

Это связано с увеличением пассажиропотока по некоторым городским направлениям (подробнее)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен».

ИСТОЧНИК KP.RU