2020-04-08T14:11:51+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Рязани: за ночь продезинфицировано 4 миллиона квадратных метров дорог

Обработка проводилась во всех районах города в целях снижения угрозы распространения коронавирусной инфекции
Иван АНТОНОВ
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Не смотря на предупреждения о дезинфекции, некоторые рязанцы не находятся в это время дома, а разъезжают про городу. Что их на это толкает? Фото: пресс-служба горадминистрации.Не смотря на предупреждения о дезинфекции, некоторые рязанцы не находятся в это время дома, а разъезжают про городу. Что их на это толкает? Фото: пресс-служба горадминистрации.
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В ночь на 8 апреля в Рязани было обработано 4 миллиона квадратных метров дорог. В целях снижения угрозы распространения коронавирусной инфекции дезинфекция силами и средствами Дирекции благоустройства города проводилась во всех районах города.

Улицы областного центра, разворотные круги общественного транспорта и тротуары специалистами ДБГ были обработаны средством, рекомендованным Роспотребнадзором. При этом особое внимание они уделяли подъездам к больницам и поликлиникам.

Пресс-служба городской администрации подчеркнула, что обработка улиц при благоприятных погодных условиях будет проводиться два раза в неделю в вечернее время. Для дезинфекции выбраны вторник и четверг.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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