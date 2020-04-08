Коронавирус в Рязани: за ночь продезинфицировано 4 миллиона квадратных метров дорог
В ночь на 8 апреля в Рязани было обработано 4 миллиона квадратных метров дорог. В целях снижения угрозы распространения коронавирусной инфекции дезинфекция силами и средствами Дирекции благоустройства города проводилась во всех районах города.
Улицы областного центра, разворотные круги общественного транспорта и тротуары специалистами ДБГ были обработаны средством, рекомендованным Роспотребнадзором. При этом особое внимание они уделяли подъездам к больницам и поликлиникам.
Пресс-служба городской администрации подчеркнула, что обработка улиц при благоприятных погодных условиях будет проводиться два раза в неделю в вечернее время. Для дезинфекции выбраны вторник и четверг.
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ИСТОЧНИК KP.RU