Вводится новый режим работы центров продаж «Ростелекома» в Рязанской области

8 Апр 2020 2020-04-08T13:28:51+03:00

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С 6 апреля 2020 года центры продаж и обслуживания клиентов-физических лиц компании «Ростелеком» в Рязанской области работают в новом режиме:

- Рязань, ул. Свободы, д. 36 — понедельник – суббота с 10.00 до 15.00, выходной воскресенье;

- Касимов, ул. Ленина, д. 13 — понедельник – пятница с 10.00 до 15.00, суббота, воскресенье выходной;

- Новомичуринск, ул. Волкова, д. 18 — понедельник – пятница с 10.00 до 15.00, суббота, воскресенье выходной.

Клиенты также могут получить поддержку по телефону горячей линии 8 800 1000 800 либо в чате сервиса «Личном кабинет» на сайте компании. Кроме того, через Личный кабинет абонентам «Ростелекома» предоставлена возможность управлять всеми сервисами удаленно. Оплатить любые услуги можно в Личном кабинете, мобильном приложении «Мой Ростелеком» или через банковские сервисы, банкоматы и терминалы оплаты.

Андрей Карташов, директор филиала ПАО «Ростелеком» в Тульской и Рязанской областях:

— В условиях короновирусной ситуации мы рекомендуем нашим клиентам соблюдать режим самоизоляции и дистанционно решать все вопросы, связанные с получением услуг. Это круглосуточно можно делать в Личном кабинете и по телефону горячей линии. Для тех, кому все же необходимо посетить офис продаж для решения неотложных вопросов, мы предоставили такую возможность. Специалисты компании продолжают обслуживать клиентов, предусматривая все необходимые меры противовирусной защиты. В режиме повышенной готовности также работают инсталляторы, монтеры, операторы колл-центров, технические и другие службы. Наша главная задача – в непростых условиях обеспечить стабильную работу инфраструктуры.

Личный кабинет – это персональный круглосуточный онлайн-офис «Ростелекома», который позволяет абоненту решать все вопросы с оператором связи, не обращаясь в офисы или call-центр. Чтобы зарегистрироваться в «Личном кабинете», на сайте компании необходимо кликнуть по ссылке «Личный кабинет» и ввести данные. Войти также можно через бесплатное приложение для мобильных устройств или аккаунт в социальных сетях «ВКонтакте», «Одноклассники», Facebook.

В «Личном кабинете» абонентам предоставлена возможность управлять тарифными планами и опциями, объединять лицевые счета как различных услуг связи, так и членов одной семьи, и перераспределять средства между ними в онлайн-режиме. Кроме того, можно проверить размер начислений, просмотреть статистику использования услуги за любой период, заказать электронный счёт и оформить автоплатеж.

На правах рекламы.

ИСТОЧНИК KP.RU