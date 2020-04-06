2020-04-06T16:12:51+03:00
Политика

Чиновники на свои деньги купили планшеты для школы-интерната в Рязани

Собранных руководителями администрации города денег хватило на 80 с лишним гаджетов
Антон КОНОВАЛОВ
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Электронные планшеты передали школе-интернату имени Федора Полетаева. Фото: администрация Рязани.Электронные планшеты передали школе-интернату имени Федора Полетаева. Фото: администрация Рязани.
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В Рязани руководители администрации Рязани решили подарить электронные планшеты школе-интернату имени Федора Полетаева. На личные деньги чиновников закуплены более 80 гаджетов. Они предназначены для обучения в дистанционном режиме, на который из-за коронавируса перешли школы, учреждения дополнительного образования и профессиональные образовательные организации.

Напомним, первой несколько планшетов для учеников заказала градоначальница Елена Сорокина. Тогда же прозвучала информация о временной передаче стационарных компьютеров из самой администрации.

Многодетные семьи к переходу на дистанционное обучение отнеслись, мягко говоря, скептически, так как обеспечить необходимой техникой каждого ребенка многие просто не в состоянии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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