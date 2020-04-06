Чиновники на свои деньги купили планшеты для школы-интерната в Рязани
В Рязани руководители администрации Рязани решили подарить электронные планшеты школе-интернату имени Федора Полетаева. На личные деньги чиновников закуплены более 80 гаджетов. Они предназначены для обучения в дистанционном режиме, на который из-за коронавируса перешли школы, учреждения дополнительного образования и профессиональные образовательные организации.
Напомним, первой несколько планшетов для учеников заказала градоначальница Елена Сорокина. Тогда же прозвучала информация о временной передаче стационарных компьютеров из самой администрации.
Многодетные семьи к переходу на дистанционное обучение отнеслись, мягко говоря, скептически, так как обеспечить необходимой техникой каждого ребенка многие просто не в состоянии.
ИСТОЧНИК KP.RU