Коронавирус в Рязани. Последние новости на 6 апреля 13:00: 17 заболевших, еще 18 – на подтверждении
По информации опергруппы по борьбе с распространением коронавируса, на 6 апреля 13:00 в Рязанской области зарегистрировано 17 заболевших. Из них - трое выздоровевших.
Кроме того, анализы 18 человек находятся в Москве на подтверждении. Все эти люди изолированы и находятся под врачебным контролем.
В целом на 6 апреля 13:00 поступила информация о 2180 гражданах, прибывших из стран, неблагополучных по коронавирусной инфекции, и контактных с больными и подозрительными на заболевание. В настоящее время под наблюдением медиков находятся 973 человека.
Прошли обследование 1207 рязанцев - все здоровы.
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ИСТОЧНИК KP.RU