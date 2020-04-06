6 Апр 2020 2020-04-06T14:55:23+03:00

Коронавирус в Рязани. Последние новости на 6 апреля 13:00: 17 заболевших, еще 18 – на подтверждении. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Коронавирус в Рязани. Последние новости на 6 апреля 13:00: 17 заболевших, еще 18 – на подтверждении в Москве.

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По информации опергруппы по борьбе с распространением коронавируса, на 6 апреля 13:00 в Рязанской области зарегистрировано 17 заболевших. Из них - трое выздоровевших.

Кроме того, анализы 18 человек находятся в Москве на подтверждении. Все эти люди изолированы и находятся под врачебным контролем.

В целом на 6 апреля 13:00 поступила информация о 2180 гражданах, прибывших из стран, неблагополучных по коронавирусной инфекции, и контактных с больными и подозрительными на заболевание. В настоящее время под наблюдением медиков находятся 973 человека.

Прошли обследование 1207 рязанцев - все здоровы.

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ИСТОЧНИК KP.RU