2020-04-06T14:42:02+03:00
Политика

Аркадий Фомин поддержал инициативу жителя Шиловского района

Индивидуальный предприниматель Сергей Романов предложил организовать на территории муниципалитета пошив медицинских масок
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Фото: РОО "Единая Россия".Фото: РОО "Единая Россия".
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Секретарь регионального отделения партии «Единая Россия», председатель Рязанской областной Думы Аркадий Фомин в ходе рабочей поездки в Шиловский район проверил работу межрайонного медицинского центра в связи с распространением пандемией коронавируса.

Основной темой обсуждения с заведующей поликлиники ММЦ Надеждой Новиковой стала эпидемиологическая ситуация в муниципалитете в связи с распространением коронавирусной инфекции.

Руководитель медицинского учреждения отметила слаженную совместную работу представителей органов власти, полиции и сотрудников здравоохранения в ходе реагирования по контролю и выявлению контактов людей, вернувшихся из-за границы.

Надежда Новикова объяснила, что в настоящее время медработники обеспечены средствами индивидуальной защиты, рассказала об эффективности использования ватно-марлевой повязки, способах ее обработки и применения. При этом она обратила внимание, что существует необходимость их дополнительного приобретения.

Актуальная тема была продолжена на встрече Аркадия Фомина с индивидуальным предпринимателем Сергеем Романовым. Он выразил готовность сшить многоразовые повязки и обратился к секретарю регионального отделения «Единой России» за содействием в открытия швейного цеха на улице Советской. При этом мужчина пояснил, что материал для производства медицинских средств индивидуальной защиты уже закуплен.

Лидер рязанских единороссов созвонился с заместителем председателя правительства Рязанской области Светланой Горячкиной, курирующей экономический блок, чтобы обсудить решение вопроса по организации массового производства в Шиловском районе повязок в период самоизоляции.

По ее словам, Сергею Романову необходимо получить разрешение на выполнение данного вида услуг, для этого ему нужно предоставить пакет документов в соответствующие инстанции. Светлана Горячкина передала контакты специалиста ведомства, который проконсультирует и окажет содействие индивидуальному предпринимателю в подготовке заявки на открытие швейного цеха.

На правах рекламы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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