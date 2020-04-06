Рязанцам с ревматическими болезнями дали совет из-за пандемии COVID-19
В Рязанской области в связи с пандемией COVID-19 выпустили рекомендации для людей, страдающих ревматическими заболеваниями. Им выписывают препараты, снижающие иммунитет, а это в случае заражения коронавирусной инфекцией может привести к тяжелому течению болезни и осложнениям. Какие препараты относятся к иммуносупрессивным:
- Глюкокортикоиды, синтетические базисные противовоспалительные (метотрексат, лефлуномид, микофенолата мофетил и др.), генно-инженерные биологические, JAK ингибиторы, нестероидные противовоспалительные.
Пациентам советуют спросить своего врача, можно ли безопасно отложить лечение: на приеме, по телефону или другим удаленным способом. Кроме того, заведующая ревматологическим отделением ГБУ РО «Городская клиническая больница №5 Ольга Филоненко с 12 до 14 часов с понедельника по пятницу готова ответить на вопросы (только упомянутой группы пациентов) по телефону: 8(4912)50-51-89.
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ИСТОЧНИК KP.RU