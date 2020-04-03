Коронавирус в Рязани: онкоцентр закрыли для посетителей

3 Апр 2020 2020-04-03T16:46:46+03:00

Чтобы самому попасть на прием к специалисту, нужно иметь направление

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Рязанский онкоцентр закрыли для посетителей из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции. К больным не будут пускать даже родственников, чтобы не подвергать их опасности.

«Онкологические пациенты имеют высокий риск тяжелого течения болезни COVID-19, вызванной коронавирусом», - напомнили в межучреждении, объясняя свое решение.

Так как эффективного средства лечения COVID-19 мир еще не изобрел, организм зараженного должен сам побороть заразу, а медики – помочь ему в этом. Но когда иммунитет по какой-то причине подавлен, шансов справиться с вирусом становится значительно меньше, а риск развития осложнений, напротив, растет.

- Пациенты более восприимчивы к инфекциям из-за системного иммуносупрессивного состояния, вызванного злокачественными новообразованиями и непосредственно противоопухолевой терапией. Также проводимое хирургическое лечение является фактором риска развития инфекций, - рассказали в областном минздраве.

Чтобы самому попасть на прием к специалисту диспансера, нужно иметь направление от терапевта или онколога по месту жительства.

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Пациенты, у которых уже имеются дефекты в иммунной системе, автоматически попадают в группу риска, по тяжести клинического течения коронавирусной инфекции (подробнее).

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ИСТОЧНИК KP.RU