2020-04-05T15:52:19+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Рязани: глава региона внес изменения в свое распоряжение

Во избежание распространения коронавирусной инфекции губернатор Николай Любимов ввел дополнительные ограничения
Антон ВОХЕЧ
Поделиться:
Пока люди не теряют оптимизм.Пока люди не теряют оптимизм.Фото: Иван МАКЕЕВ
Изменить размер текста:

Теперь люди, приехавшие в Рязанскую область из других регионов, будут обязаны сообщать о своем прибытии по телефонам «горячих линий» администраций муниципальных районов и городских округов по месту пребывания или жительства, а также обеспечить самоизоляцию. Таковы новые требования Николая Любимова по усилению борьбы с COVID-19. Об этом рассказали в опергруппе при региональном правительстве.

Это не распространяется на тех, кто приехал в Рязань и область в служебную командировку на срок 14 дней. Это требование относится также к рязанцам, выезжающим в другие регионы с однодневной поездкой.

Кроме того, с 5 по 30 апреля исключительно по предварительной записи должны осуществляться ремонт и мойка автотранспортных средств, стоматологические услуги и ряд других. С полным текстом распоряжения губернатора можно ознакомиться здесь.

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ

Рязанский минздрав рекомендовал медикам не покидать регион

Соответствующий документ подписал глава ведомства Андрей Прилуцкий (подробнее)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Под Рязанью пытались убить и сжечь собаку
Губернатор Николай Любимов о коронавирусе: некоторые организации будут работать
Коронавирус в Рязани: глава региона внес изменения в свое распоряжение
Соседи о семье елатомского убийцы: Они приехали к нам по программе «Земский доктор»
Сосед-очевидец: Один из убитых в Елатьме точно не злоупотреблял спиртным
Глава администрации Елатьмы: Антон вносил предложения по благоустройству поселка
Коронавирус в Рязани: 22 человека сдали положительный тест на Covid-19
СМИ: застреливший пятерых людей в Елатьме мужчина находился в декретном отпуске
Люди, хорошо знающие рязанца-убийцу: У Антона – повышенное чувство справедливости
Убийство в Елатьме: следственную группу лично возглавил руководитель рязанского СК
Вице-губернатор Игорь Греков провел совещание на месте массового убийства
В поселке Елатьма рязанец застрелил пятерых человек
Школьные обеды рязанским учащимся привезут домой