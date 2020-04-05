Коронавирус в Рязани: глава региона внес изменения в свое распоряжение

5 Апр 2020 2020-04-05T15:52:19+03:00

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Теперь люди, приехавшие в Рязанскую область из других регионов, будут обязаны сообщать о своем прибытии по телефонам «горячих линий» администраций муниципальных районов и городских округов по месту пребывания или жительства, а также обеспечить самоизоляцию. Таковы новые требования Николая Любимова по усилению борьбы с COVID-19. Об этом рассказали в опергруппе при региональном правительстве.

Это не распространяется на тех, кто приехал в Рязань и область в служебную командировку на срок 14 дней. Это требование относится также к рязанцам, выезжающим в другие регионы с однодневной поездкой.

Кроме того, с 5 по 30 апреля исключительно по предварительной записи должны осуществляться ремонт и мойка автотранспортных средств, стоматологические услуги и ряд других. С полным текстом распоряжения губернатора можно ознакомиться здесь.

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ИСТОЧНИК KP.RU