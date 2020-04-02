УАЗ в Рязанской области разворотило от столкновения с Toyota
2 апреля в Сасовском районе грузовой УАЗ разворотило от столкновения с Toyota Venza. Смертельная авария произошла на 14 километре дороги Алешино – Ямбирно примерно в 14.00, сообщает пресс-служба УМВД по Рязанской области.
Судя по характеру повреждений, автомобили «встретились» лоб в лоб. Удар был такой силы, что УАЗ остался на дороге перевернутым и с оторванной кабиной, а кроссовер отбросило в кювет.
В результате ДТП пассажир грузовика скончался на месте. Водитель Toyota госпитализирован.
Фото: 62.мвд.рф
Фото: 62.мвд.рф
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ИСТОЧНИК KP.RU