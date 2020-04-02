2020-04-02T17:09:46+03:00
Происшествия

Пьяный житель Рязанского района убил знакомого

Полиции не потребовалось много времени, чтобы его задержать
Антон ВОХЕЧ
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Это случилось ночью 1 апреля в поселке Учхоз Рязанского района. 44-летний мужчина, находясь в состоянии изрядного подпития, начал спорить со своим знакомым. Его решающим аргументом стал удар ножом в шею оппонента. Он стал смертельным для одного из спорщиков, после чего другой скрылся. Так рассказал сайт СУ СКР о ходе событий.

Но благодаря хорошо организованным оперативно-розыскным мероприятиям «погулял» он недолго. Слишком темпераментного 44-летнего рязанца нашли и задержали. Решается вопрос о его аресте.

Сейчас по уголовному делу проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления и сбор доказательств. Назначены необходимые экспертизы.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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